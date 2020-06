Bonnie Pointer nie żyje. Współzałożycielka The Pointer Sisters miała 69 lat

W Los Angeles w wieku 69 lat zmarła Bonnie Pointer, która wraz z trzema siostrami założyła w 1969 r. zespół The Pointer Sisters wykonujący piosenki z gatunku rhythm and blues i pop.

The Pointer Sisters w 1974 r. - Bonnie Pointer druga z prawej /NBCU Photo Bank/NBCUniversal /Getty Images

O śmierci Bonnie Pointer poinformował jej agent Roger Neal, który dodał, że przyczyną zgonu był atak serca.

Zespół The Pointer Sisters powstał z inicjatywy Bonnie, która przekonała swoje trzy siostry - June, Anitę i Ruth, dotychczas śpiewające w chórze kościelnym w Oakland (Kalifornia), do rozpoczęcia kariery estradowej.

Bonnie Pointer była solistką i najważniejszą członkinią zespołu, poczynając od pierwszych przebojów, takich jak "Yes We Can Can" i "Fairytale". W 1977 zdecydowała się na karierę solową, która jednak trwała dość krótko.

Do zespołu dołączyła wówczas Issa Pointer, z którą jej siostry nagrały serię bardzo popularnych przebojów.



Pointer Sisters zdobyły serca słuchaczy w 1975 roku wydając singel "How Long (Betcha' Got a Chick on the Side)". Wkrótce nagrały kolejne hity "He's So Shy", "Slow Hand", "Automatic", "Jump (For My Love)" i największy przebój znany i lubiany do dziś "I'm So Excited".

Clip Pointer Sisters I'm So Excited

W okresie lat 1973-85 zespół 13 razy zajmował pierwsze miejsce na liście 20 najpopularniejszych utworów w USA. The Pointer Sister trzykrotnie zdobyły nagrodę Grammy a w 1994 r. zostały uhonorowane gwiazdą w Alei Gwiazd w Hollywood.



W roku 1996 ukazał się jeszcze album "Ain't Misbehavin'", ale nie zdobył już takiej popularności.

Clip Pointer Sisters Jump (For My Love)

"The Pointer Sisters nigdy by nie powstały gdyby nie Bonnie. Nasza rodzina jest przygnieciona bólem. W imieniu moich sióstr, moim i całej rodziny Pointer proszę was o modlitwę" - powiedziała Anita Pointer w opublikowanym oświadczeniu.



W kwietniu 2006 r. na raka zmarła June Pointer.