Występ przed taką gwiazdą to niespotykana okazja. Zwłaszcza dla zespołów grających na pomniejszych, lokalnych scenach. Jon Bon Jovi - słusznie zakładając, że wśród nich mogą pojawić się prawdziwe muzyczne perełki - postanowił dać im szansę. Wybrani muzyce będą mieli okazję nie tylko poczuć atmosferę wielkiej koncertowej estrady. Dla niektórych występ przed grupą rockmana może stać się przepustką do wielkiej sławy.

Zasady konkursu są bardzo proste. Chętni muzycy muszą wybrać materiał wideo, który najlepiej oddaje ich muzyczne możliwości - może to być zapis z koncertu, teledysk - a następnie umieścić nagranie na oficjalnej stronie zespołu Bon Jovi w dedykowanej konkursowi zakładce.

Reklama

Zespół wyłoni w sumie 15 zwycięzców z 15 miast, które znalazły się na mapie wiosennej trasy koncertowej grupy. Tournee po Stanach zespół Bon Jovi rozpocznie 1 kwietnia w Omaha. Dalej muzycy udadzą się m.in. do Milwaukee, Indianapolis, Austin, Houston, Dallas, aby zakończyć swoje występy 30 kwietnia w Nashville.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bon Jovi Have A Nice Day

Zapowiadając wiosenną trasę koncertową Jon Bon Jovi przyznał, że nie może się doczekać występów na żywo. Zapewnił, że w trakcie koncertów nie zabraknie największych przebojów zespołu takich jak "It’s my live", czy "Livin’ on a prayer", z chęcią jednak zaprezentuje na żywo materiał z ostatniej płyty "2020". Jak wskazuje sam tytuł albumu, wiele z kompozycji, które się na nim znalazły nawiązuje do wydarzeń 2020 roku. Różnych. Zarówno do pandemii, jak i śmierci George'a Floyda.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Janowski jako Sting w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" materiał zewnętrzny