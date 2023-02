73-letni Bruce Springsteen ma wystąpić 18 maja w zielonej oazie miasta, parku Bassani. Na występ The Bossa sprzedano już 44 tysiące biletów. O tysiąc mniej osób złożyło dotąd podpisy pod petycją przeciwko organizacji koncertu w tym miejscu i z postulatem jego przeniesienia, na przykład na teren lotniska.

