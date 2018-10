"Bohemian Rhapsody" o Queen: Przedpremierowe pokazy w IMAX

2 listopada na ekrany kin wejdzie film "Bohemian Rhapsody" opowiadający historię grupy Queen. W czwartek 25 października przedpremierowe pokazy odbędą się w sześciu miastach w Polsce.

Plakat reklamujący film "Bohemian Rhapsody" /materiały prasowe

Światowa premiera filmu "Bohemian Rhapsody" odbyła się we wtorek 23 października. Polscy widzowie będą mogli obejrzeć go w kinach od 2 listopada.

Przedpremierowo w naszym kraju film pojawi się 25 października we wszystkich sześciu kinach IMAX (Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Łódź) oraz w strefie VIP Wroclavia. Uroczysta gala będzie transmitowana na żywo z warszawskiego kina Cinema City Sadyba Best Mall do wszystkich kin IMAX oraz strefy VIP we Wrocławiu. Przed emisją filmu widzowie wysłuchają muzyki na żywo inspirowanej twórczością zespołu Queen.

Tymczasem 19 października do sklepów trafiła ścieżka dźwiękowa do filmu. Jedną z atrakcji wydawnictwa są nagrania audio z legendarnego występu Queen na Live Aid. Na płycie znalazły się nowe wersje starych faworytów, koncertowe rarytasy, a także wybór najlepszych nagrań studyjnych. Wśród nich 11 hitów, które zajęły pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Pełna lista utworów ze ścieżki dźwiękowej została ogłoszona 5 września 2018 r., czyli w dniu, w którym wokalista Freddie Mercury obchodziłby 72. urodziny.

Za produkcję 22 utworów z soundtracku odpowiadają gitarzysta Brian May i perkusista Roger Taylor, ze współudziałem wieloletnich współpracowników Queen - Justina Shirley-Smitha, Krisa Fredrikssona oraz Joshua J Macrae. Masteringiem zajęli się Adam Ayan i Bob Ludwig.

W filmie w rolę Freddiego Mercury'ego wcielił się mający egipskie korzenie aktor Rami Malek, który popularność zdobył dzięki roli Eliotta Aldersona w serialu "Mr. Robot" (m.in. nominacja do Złotego Globu). Ma na koncie także występy w serialach "Domowy front", "Pacyfik" i filmach "Noc w muzeum", "Noc w muzeum 2", "Noc w muzeum: Tajemnica grobowca" i "Saga 'Zmierzch': Przed świtem - część 2".

Na ekranie pojawią się również m.in.: Gwilym Lee (jako Brian May), Ben Hardy (Roger Taylor), Joseph Mazzello (basista John Deacon), Lucy Boynton, Aidan Gillen, Tom Hollander i Mike Myers.

May i Taylor zostali "kreatywnymi konsultantami" filmu o grupie Queen. Pierwotnie reżyserem był Bryan Singer, który jednak w grudniu 2017 r. został zwolniony przez wytwórnię 20th Century Fox. Singera zastąpił i dokończył film Dexter Fletcher.

Oficjalna lista utworów na "Bohemian Rhapsody" prezentuje się następująco:



1. "20th Century Fox Fanfare"

2. "Somebody To Love"

3. "Doing All Right... revisited" (Performed by Smile)

4. "Keep Yourself Alive" (Live At The Rainbow)

5. "Killer Queen"

6. "Fat Bottomed Girls" (Live In Paris)

7. "Bohemian Rhapsody"

8. "Now I'm Here" (Live At Hammersmith Odeon)

9. "Crazy Little Thing Called Love"

10. "Love Of My Life" (Rock In Rio)

11. "We Will Rock You" (Movie Mix)

12. "Another One Bites The Dust"

13. "I Want To Break Free"

14. "Under Pressure" (Performed by Queen & David Bowie)

15. "Who Wants To Live Forever"

16. "Bohemian Rhapsody" (Live Aid)

17. "Radio Ga Ga" (Live Aid)

18. "Ay-Oh" (Live Aid)

19. "Hammer To Fall" (Live Aid)

20. "We Are The Champions" (Live Aid)

21. "Don't Stop Me Now... revisited"

22. "The Show Must Go On".

