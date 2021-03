Body Void przed premierą albumu "Bury Me Beneath This Rotting Earth"

Już w kwietniu swój drugi longplay wyda kalifornijska grupa Body Void.

Zespół Body Void przygotował nowy materiał /Benjamin Collins /materiały prasowe

"Bury Me Beneath This Rotting Earth" zarejestrowano w studiu Blackheart Sound w stanie New Hampshire, gdzie Willow Ryan (gitara / bas / wokal) i Edward Holgerson (perkusja) współpracowali z producentem Erikiem Sauterem. Za miks i mastering odpowiadał Greg Wilkinson (studio Earhammer w Oakland).

Materiał wzbogacono o partie instrumentów elektronicznych autorstwa Entresola, artysty solowego z gatunku muzyki noise, a zarazem koncertowego basisty Body Void.

Drugi album drone / doommetalowców z San Francisco ozdobi okładka indonezyjskiego artysty Ibaya Arifina Suradiego.

"Bury Me Beneath This Rotting Earth" będzie pierwszą płytą Body Void dla wytwórni Prosthetic z Los Angeles. Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack), na winylu oraz kasecie, a także w edycji cyfrowej. Datę premiery wyznaczono na 23 kwietnia.

"Wound", "Forest Fire", "Fawn" i "Pale Man" - to kompozycje, które znajdziemy na następcy debiutu "I Live Inside a Burning House" z 2018 roku.



Z premierowym utworem "Wound" Body Void możecie się zapoznać poniżej: