Bob Dylan wraca do Europy. Polacy mają powody do radości

Dyskografię Dylana zamyka na razie album "Shadow Kingdom" wydany w 2023 roku. To 40 płyta w dorobku artysty.

Bob Dylan przyjedzie do Europy! Gdzie zagra?

Choć europejska trasa Boba Dylana nie obejmuje żadnego polskiego miasta, Polacy i tak będę mieli aż sześć dobrych okazji, by go zobaczyć. Trasa rozpocznie się w Pradze, gdzie Dylan zagra trzy koncerty - 4, 5 i 6 października w O2 Universum. Kolejne koncerty blisko Polski to występy w berlińskiej Uber Eats Music Hall. Tam muzyk zagra 10, 11 i 12 października.