Blut Aus Nord: Sprawdź singel z nowej płyty "Disharmonium - Nahab"

"Disharmonium - Nahab" to drugi po "Disharmonium - Undreamable Abysses" z 2022 roku longplay awangardowych blackmetalowców z lovecraftowskiego cyklu, który w tym samym roku uzupełniła kompilacja "Lovecraftian Echoes".

Tak samo jak w przypadku poprzedniego albumu, tak i tym razem za nagrania i miks w Earthsound Studio odpowiadał V., grający na gitarze wokalista Blut Aus Nord, a za mastering Bruno Varea ze studia Upload. Nie inaczej było z okładką 15. płyty tria z Normandii, którą ponownie zaprojektował polski artysta Maciej Kamuda.



Album "Disharmonium - Nahab" ujrzy światło dzienne 25 sierpnia pod banderą francuskiej Debemur Morti Productions (CD, na winylu i kasecie, drogą elektroniczną).

Singla "The Endless Multitude" Blut Aus Nord możecie posłuchać poniżej:

Wideo Blut Aus Nord - The Endless Multitude

Blut Aus Nord - szczegóły albumu "Disharmonium - Nahab" (tracklista):

1. "Hideous Dream Opus #1"

2. "Mental Paralysis"

3. "The Endless Multitude"

4. "Hideous Dream Opus #2"

5. "The Crowning Horror"

6. "Queen Of The Dead Dimension"

7. "The Black Vortex"

8. "Nameless Rites"

9. "Hideous Dream Opus #3"

10. "The Ultimate Void Of Chaos"

11. "Forgotten Aeon".