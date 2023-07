Blur i nowa płyta "The Ballad of Darren". Co już wiemy o albumie grupy Damona Albarna?

Oprac.: Michał Boroń Wiadomości

Po ośmiu latach od poprzedniego wydawnictwa do sprzedaży trafiła płyta "The Ballad of Darren". Od pierwszych rozmów w studiu do premiery minęło niespełna pół roku.

Graham Coxon i Damon Albarn (Blur) na stadionie Wembley - 8 lipca 2023 r. /Jim Dyson /Getty Images