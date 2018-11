Blue Cafe i teledysk "Reflection": Dominika Gawęda pokazała prywatne zdjęcia

Poniżej możecie zobaczyć czarno-biały teledysk "Reflection" grupy Blue Cafe. W klipie wykorzystano m.in. zdjęcia nadesłane przez fanów zespołu.

Dominika Gawęda jest wokalistką grupy Blue Cafe AKPA

Singel "Reflection" promuje wydaną pod koniec sierpnia płytę "Double Soul" grupy Blue Cafe.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Blue Cafe na Tauron Life Festival Oświęcim: Nowa płyta i 20-lecie INTERIA.TV

Reklama

- Podwójna dusza to taki tytuł dwuznaczny. Po prostu jest to płyta z duszą, bo rzeczywiście te utwory są bardzo uduchowione, emocjonalne. Te utwory łączą się w całość, bardzo duży nacisk postawiliśmy na warstwę tekstową. Myślę, że ta płyta jest wyjątkowa i mam nadzieję, że taki też będzie odbiór naszych fanów - mówiła Interii wokalistka Dominika Gawęda.

- W każdym człowieku drzemie ta podwójność - w odniesieniu do świata, do przemyśleń, do miłości, do refleksji. Tu sobie mogliśmy pozwolić na większą świadomość, taką dojrzałość muzyczną, literacką i instrumentalną i myślę, że to jej duża siła - dodawał gitarzysta i kompozytor Paweł Rurak-Sokal.

Clip Blue Cafe Reflection

Autorami piosenki "Reflection" są Paweł Rurak-Sokal (muzyka) oraz Nick Sinckler i Dominika Gawęda (tekst).

W teledysku zespół umieścił zdjęcia z najpiękniejszych chwil życia swoich fanów. Pośród prywatnych zdjęć znalazły się też materiały wideo z archiwum Gawędy - widzimy ujęcia z zaledwie 8-letnią Dominiką.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Blue Cafe: To jest pasja i nasze życie INTERIA.TV

Clip Blue Cafe Między nami

Sprawdź tekst utworu "Między nami" w serwisie Teksciory.pl