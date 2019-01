Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz przebywa w ciężkim stanie w szpitalu po tym, jak został zaatakowany w niedzielę wieczorem podczas "Światełka do nieba" Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na scenie chwilę wcześniej przebywali muzycy Blue Cafe. Zespół skomentował atak na prezydenta.

Blue Cafe zakończyli koncert krótko przed "Światełkiem do nieba" /Lukasz Dejnarowicz / Agencja FORUM

Podczas 27. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Targu Węglowym w Gdańsku przez cały dzień odbywały się koncerty. Po godzinie 19 na scenie pojawił się zespół Blue Cafe, po nich wystąpić mieli Kasia Stankiewicz wraz z Varius Manx.

Na godzinę 20.00 zaplanowano tradycyjnie "Światełko do nieba". Właśnie wtedy Paweł Adamowicz został ugodzony nożem.

Zespół, który chwilę wcześniej występował dla publiczności, skomentował tragiczne zajście.

"Z wielkim bólem zamieszczamy ten wpis... Brakuje słów, aby opisać to, co się dzisiaj wydarzyło. Prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi z całego serca życzymy powrotu do zdrowia... Blue Cafe" - napisali muzycy.



Paweł Adamowicz przeszedł pięciogodzinną operację w szpitalu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarze określają jego stan jako bardzo ciężki.