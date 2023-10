Bloodphemy z albumu "Dawn Of Malevolence". Kiedy premiera?

Piąty longplay Bloodphemy będzie zarazem pierwszym materiałem zespołu w barwach rodzimej Non Serviam Records. Album "Dawn Of Malevolence" będzie mieć swą premierę 17 listopada. Materiał dostępny będzie w edycji CD w digipacku, na kasecie, cyfrowo oraz jako limitowany zielony winyl.

Dodajmy, że w tym roku nowym gitarzystą Bloodphemy został Michel Alderliefsten, założyciel Houwitser i były basista Sinister.

"Blood Sacrifice", poprzednia płyta niderlandzkiego kwintetu, ujrzała światło dzienne w 2021 roku nakładem duńskiej Emanzipation Productions.

Premierowej kompozycji "From Suffering To Violence" Bloodphemy możecie posłuchać poniżej:

Wideo