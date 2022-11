Blindead 23: Sprawdź pierwszy singel z debiutanckiej płyty

Wyjaśnijmy od razu, że Blindead 23 tworzą dwaj byli członkowie pomorskiej grupy Blindead, która po blisko dwóch dekadach działalności rozpadła się w połowie tego roku. Mowa o gitarzyście Mateuszu Śmierzchalskim alias Havoc, niegdysiejszym muzyku Behemotha, oraz wokaliście Patryku Zwolińskim.

W szeregach parającego się - jak to określono - eksperymentalnym metalem Blindead 23 figurują także Szwed Roger Öjersson, gitarzysta Katatonii i Tiamat; Maciej Janas, grający na gitarze wokalista polskiej formacji Ketha; Paweł "Pavulon" Jaroszewicz, perkusista warszawskich grup Antigama i Obscure Sphinx, a także były członek m.in. Vadera i Hate; oraz Vinicius Nunes.



"Przez ostatnie dwa lata zbierałem się po próbie samobójczej spowodowanej długim epizodem maniakalnym, który doprowadził mnie do poważnego nadużywania środków odurzających. Terapia, trzeźwość i leczenie przywróciły mi życie zarówno na poziomie osobistym, jak i twórczym" - wyznaje Mateusz "Havoc" Śmierzchalski.

"'Towards The Dark' narodził się po wielu godzinach moich rozmów z Rogerem Öjerssonem z Katatonii podczas terapii i odwyku, przez które przechodziłem. Był dla mnie przyjacielem i wsparciem. W ten sposób pojawiło się źródło inspiracji do powstania tego zespołu. Po kilku miesiącach mieliśmy już skomponowany materiał demo na album, a teraz publikujemy pierwsze owoce tej nowej artystycznej drogi, którą nazwaliśmy Blindead 23" - dodał Havoc.



Produkcją "Blindead 23", debiutanckiego albumu grupy, zajął się uznany szwedzki fachowiec David Castillo w swoim sztokholmskim Studio Gröndahl. Premierę pierwszej płyty Blindead 23 zaplanowano na pierwszą połowię 2023 roku.

Tymczasem już teraz możecie sprawdzić teledysk do "Towards The Dark", pierwszego singla Blindead 23:

Wideo Blindead 23 - Towards the Dark | Official Music Video