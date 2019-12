Blasphemer: Longplay "The Sixth Hour" gotowy

Deathmetalowa grupa Blasphemer z Włoch wyda na początku 2020 roku nowy album.

Blasphemer przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Włoski kwartet podpisał niedawno kontrakt z Candlelight Records i to właśnie w barwach brytyjskiej wytwórni ukaże się "The Sixth Hour", trzecia płyta Blasphemer.



Mastering nowego materiału Włochów wykonano w białostockim studiu Hertz.



Zespół podzielił się z fanami utworem "The Deposition" - pierwszym singlem z nowego albumu. Powstały do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Oto program albumu "The Sixth Hour":



1. "Let Him Be Crucified"

2. "Hail King Of The Jews!"

3. "The Stumbling Block"

4. "Stabat Mater"

5. "Blessed Are The Wombs That Neve"

6. "Lord Of Lies"

7. "Via Dolorosa"

8. "The Robe Of Mockery"

9. "I.N.R.I."

10. "The Sixth Hour"

11. "The Deposition"

12. "De Profundis".