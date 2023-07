Przypomnijmy, że Blanka z piosenką "Solo" wystąpiła podczas Eurowizji 2023. Decyzją widzów wokalistka awansowała do finału z trzeciego miejsca.

W finale ostatecznie zajęła 19. miejsce, otrzymując łącznie 93 punkty. Zaledwie 12 z nich było od jurorów. Po tym etapie głosowania Polka była druga od końca. Dużo lepiej utwór "Solo" ocenili widzowie, co przełożyło się na 81 punktów.

Polka zajęła wysokie, ósme miejsce w głosowaniu widzów, pokonując m.in. faworytów bukmacherów: Francję i Hiszpanię.

Blanka z nową piosenką "Boys Like Toys". Jak zareagowali internauci?

Teraz Blanka prezentuje oczekiwaną piosenkę "Boys Like Toys" . Utwór "lekki jak morska bryza", idealny do tańca na parkiecie, jest uzupełniony kolorowym, przyjemnym wideo i jest równie energetyczny i zabawny jak "Solo" - czytamy w opisie.

"Znacie to uczucie, kiedy druga połówka nie traktuje was tak jak powinna, więc się rozstajecie? Czujecie, że to tylko kwestia czasu kiedy on zorientuje się, że was nie doceniał, będzie chciał wrócić, będzie błagał o przebaczenie. Tak też się dzieje... Zaczyna więc 'przypadkowo' pojawiać się w tych samych miejscach, wypisywać mnóstwo wiadomości, śledzić każdy krok, a to wszystko, gdy jego najlepsi kumple lajkują wasze posty na Insta" - opowiada Blanka.

"'Boys Like Toys' to hymn dla wszystkich, którzy czegoś podobnego doświadczyli, ale nie są naiwni i nie dadzą się po raz kolejny nabrać na sztuczki, kłamstwa i podchody swoich byłych. Teraz to my bierzemy sprawy w swoje ręce. My rozdajemy karty. My z łatwością przewidujemy ruchy naszego ex. A on już wie, jak wiele stracił" - dodaje wokalistka.

Autorami "Boys Like Toys" są Blanka Stajkow oraz Andrzej Jaworski, Jeremi Sikorski, Kevin Mglej, czyli współtwórcy ostatniej płyty Roxie Węgiel "13+5".

Za teledysk odpowiada Adam Romanowski.

"To będzie hit lata", "Takich hitów nigdy za wiele", "Życzę więcej sukcesów", "Szybko wpada w ucho", "Świetna robota", "Mega progres, widać, że włożyłaś w to mega dużo pracy" - czytamy w komentarzach pod klipem.