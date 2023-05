Przypomnijmy, że Blanka z piosenką "Solo" wystąpiła podczas Eurowizji 2023 . Wokalistka awansowała do finału z trzeciego miejsca.

W finale ostatecznie zajęła 19. miejsce, otrzymując łącznie 93 punkty. Zaledwie 12 z nich było od jurorów. Po tym etapie głosowania Polka była druga od końca. Dużo lepiej utwór "Solo" ocenili widzowie, co przełożyło się na 81 punktów.

Polka zajęła wysokie, ósme miejsce w głosowaniu widzów, pokonując m.in. faworytów bukmacherów: Francję i Hiszpanię.

Blanka ujawnia swoje plany. Potwierdziła plotki!

Wokalistka tydzień po finale Eurowizji była gościem "Pytania na Śniadanie". Olek Sikora i Małgorzata Tomaszewska wypytywali ją przede wszystkim o jej odczucia po zakończeniu konkursu.



"Zmęczenie jest, psychiczne nawet nie, bardziej fizyczne. Przede mną teraz wyjazd na urlop. Emocje dalej są tak duże że, nie da się ich zapomnieć. Warto było" - komentowała.

Blanka przyznała, że nadal nie może do niej dotrzeć, że konkurs jest już za nią. "Myślę że to wydarzy się dopiero na moich wakacjach, kiedy będę mogła założyć słuchawki, poleżeć na słoneczku i pomyśleć: 'wow, to już za mną’' - stwierdziła.

Pytana przez Tomaszewską o to, jak doszło do tego, że "Solo" stało się memem, Blanka odparła, że nie był to zamierzony ruch. "Do tej pory jestem zaskoczona, że 'Bejba' jest takim hitem i wiralem" - stwierdziła.

Olek Sikora zapytał ją natomiast o krytykę, która pojawiła się po preselekcjach w związku z aferą wokół podanych wyników. Przypomnijmy, że TVP nadal nie odniosła się do apeli eurowizyjnych dziennikarzy. "Dużo siły czerpię od rodziny i mam od nich masę dobrego wsparcia , ale myślę, że te wszystkie przykrości mnie zmotywowały i to dało mi dużo siły do pracy i jestem szczęśliwa, że mamy tu happy end" - tłumaczyła.

Na koniec Blanka zdradziła, że już w czerwcu ukaże się jej nowy utwór. Ma to być kolejny wakacyjny przebój. "W czerwcu po moim powrocie wypuszczamy kolejny singel. Będzie to bardzo wakacyjny kawałek, bardzo letni, świeży. Liczę, że wszystkim się spodoba i będziemy do niego tańczyć" - wyjaśniła.

Zapytana natomiast, czy z tym wiązał się jej wyjazd do Finlandii jeszcze przed startem Eurowizji, wokalistka potwierdziła spekulację i przyznała, że utwór powstawał z tamtejszymi kompozytorami, tekściarzami i producentami.