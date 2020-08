BLACKPINK w duecie z Seleną Gomez. Zobacz teledysk "Ice Cream"

BLACKPINK i Selena Gomez w słodkim singlu "Ice Cream". Wspólny utwór pojawi się w dwóch odcinkach kulinarnego programu Gomez realizowanego dla HBO Max - "Selena + Chef".

BLACKPINK stworzyły utwór z Seleną Gomez /Universal Music Polska /materiały prasowe

Autorzy utworu "Ice Cream" to czołówka songwriterów: Selena Gomez, Ariana Grande (!), Victoria Monét, TEDDY, Tommy Brown, Steven Franks, Bekuh BOOM oraz 24.

"Ice Cream" to następca przeboju "How You Like That", nominowanego do MTV VMA w kategorii piosenka lata. Singel osiągnął 100 mln odtworzeń w Spotify w niecały miesiąc i zadebiutował na 33. pozycji Billboard Hot 100, co sprawiło, że BLACKPINK stało się drugą najwyżej notowaną grupą k-popową w zestawieniu w momencie premiery.



Oficjalny klip pobił rekord w szybkości zdobycia 10 mln polubień oraz wyświetleń w ciągu 24 godzin. Utwór w dniu premiery przesłuchano na Spotify ponad cztery miliony razy. Okazał się on najlepszym debiutem dla żeńskiej grupy muzycznej w historii platformy.

Debiutancki album BLACKPINK ukaże się 2 października 2020.

BLACKPINK debiutowały w 2016 EP-ką "SQUARE ONE" i od tego momentu są jednym z najpopularniejszych popowych zespołów na całym świecie. Za sprawą mini-albumów "SQUARE UP" oraz "Kill This Love", girlsband podbił serca milionów fanów. BLACKPINK to pierwsza k-popowa grupa, która wystąpiła na Coachelli.



Clip BLACKPINK Ice Cream (with Selena Gomez)