Black Sabbath: Specjalne wznowienia płyt z Ronniem Jamesem Dio

Wokalista Ronnie James Dio dołączył do Black Sabbath w 1979 roku i nagrał z nimi dwa albumy uważane dziś za klasykę rocka: "Heaven And Hell" (1980) i "Mob Rules" (1981).

Specjalne edycje zostały poddane nowemu masteringowi. Wersje deluxe zawierają dodatkowo niepublikowane i rzadko dostępne nagrania. Każdy z tytułów dostępny będzie w wersjach 2CD i 2LP. Ze względów na ograniczenia materiału obydwie wersje winylowe zawierają selekcję bonusowego materiału, który jest w wersjach CD. Całość ukaże się również w wersji digital oraz na platformach streamingowych.

Płyta "Heaven And Hell" ukaże się 4 listopada, a "Mob Rules" 18 listopada. Pierwsza poza klasycznymi nagraniami "Heaven And Hell" i "Neon Knights" zawierać będzie wiele dodatkowych utworów, m.in. koncertowe wersje "Children Of The Sea" i "Die Young" nagrane w 1980 roku w Hartford (USA).

Reedycja "Mob Rules" poza oryginalną płytą przyniesie rozbudowaną selekcję trudno dostępnych i niepublikowanych nagrań (m.in. nowy mix "The Mob Rules", cały koncert z 1982 roku z Portland).

Przypomnijmy, że skład Black Sabbath z "Mob Rules", czyli Ronnie James Dio (wokal), Tony Iommi (gitara), Geezer Butler (bas) i Vinny Appice (perkusja), w 2006 r. rozpoczęli działalność grupy Heaven And Hell. Działalność formacji udokumentowana jedynym albumem studyjnym "The Devil You Know" przerwała śmierć wokalisty w 2010 r.