Na nowej trasie Billy'ego Idola fani mieli usłyszeć "nowe piosenki, zestaw ponadczasowych klasyków", a także zobaczyć na scenie "długoletniego gitarzystę i współpracownika Steve'a Stevensa". Przełożone na jesień koncerty będą pierwszymi występami legendy w Wielkiej Brytanii od 2018 roku.

Muzyk początkowo miał zawitać do Europy już w czerwcu, ale w niemal ostatniej chwili musiał zmienić plany. "Jak wielu z was wie, ten rok przyniósł mi pewne zdrowotne wyzwania, które prawie, ale nie do końca pokonałem" - pisze Idol. "W czasie, gdy już niemal wróciłem do zdrowia, otrzymałem od lekarza polecenie, aby nie wyjeżdżać w trasę aż do sierpnia - dlatego z wielką frustracją musimy przełożyć daty 'The Roadside Tour' w Wielkiej Brytanii i Europie z czerwca i lipca na wrzesień i październik tego roku" - oświadczył.

Występy Billy'ego Idola w Manchesterze, Cardiff, Londynie, Glasgow, Birmingham i Leeds odbędą się według nowego planu w październiku. W Europie Kontynentalnej koncerty rozpoczną się 23 września, zagra m.in. w Budapeszcie, Monachium i Wiedniu. Zmieni się także support trasy - grupa The Go-Go's z uwagi na inne zobowiązania nie wesprze Idola na tarasie. Zastąpi ich grupa Television.



"Niestety, The Go-Go's nie są już w stanie dołączyć do nas w Wielkiej Brytanii. Życzę im wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli razem zagrać. Jestem zachwycony, że wszystkie koncerty w Wielkiej Brytanii będzie otwierać Television, jeden z moich ulubionych zespołów z oryginalnej nowojorskiej sceny punkowej, który był dla mnie inspiracją przez całą moją karierę. Będę zaszczycony mogąc dzielić z nimi scenę i mam nadzieję, że wszyscy przyjdą wcześniej, aby cieszyć się ich występem."