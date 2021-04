Billie Eilish zapowiada nowy singel. "Happier Than Ever"

Ostatnio Billie Eilish wywołała niemałe poruszenie, publikując zdjęcie, na którym widać, że przeszła szokującą metamorfozę. Fotografia była opatrzona tajemniczym zdaniem: "Things are coming". Teraz zagadka się rozwiązała - młoda wokalistka opublikowała zapowiedź nowego singla.

Billie Eilish jest jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia /Invision /East News

Jedna z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia ma na swoim koncie nie tylko pięć statuetek Grammy, ale także miano ikony popkultury i mody. Od początku swojej kariery nosi charakterystyczne oversizowe stroje, w większości zaprojektowane specjalnie dla niej przez dom mody Gucci.



Do niedawna ten styl dopełniała także bardzo charakterystyczna fryzura, odrost w neonowym kolorze oraz czarne końcówki włosów.

Kilka tygodni temu ta fryzura przeszła do historii, bo piosenkarka ufarbowała włosy na jasny blond i sprawiła sobie mocno wycieniowaną grzywkę w stylu lat 90.



W wielu komentarzach pojawiały się porównania do Dolly Parton albo określenia "auntie Eilish", czyli "cioteczka Eilish", a także komentarze typu: "Wyglądasz, jak moja babcia".



Teraz Eilish zapowiedziała nowy singel pod tytułem "Happier Than Ever", co po polsku oznacza "Szczęśliwsza niż kiedykolwiek". Zapowiedzi towarzyszy fragment teledysku, nie wiadomo jednak na razie, kiedy można spodziewać się premiery całości.