Niespodziewanie artystka zaprosiła fanów do wysłuchania niepublikowanej wcześniej kompozycji zatytułowanej "TV". Zwraca w niej uwagę, że Amerykanie zapatrzeni w proces Johnny Depp kontra Amber Heard tracą z oczy sprawy dalece ważniejsze - na przykład ryzyko zaostrzenia prawa aborcyjnego.

"Nie graliśmy na żywo żadnej nowej piosenki przed jej oficjalną premierą od 2017 czy 2018 roku. To utwór, który napisaliśmy niedawno i chcieliśmy go wam zaprezentować" - powiedziała Eilish tuż przed tym, jak wspólnie ze swoim bratem Finneasem zagrała niepublikowany jeszcze utwór zatytułowany "TV". Dzięki fanom, którzy nagrali występ artystki, możemy dowiedzieć się, o czym traktuje najnowsza piosenka autorki hitu "Bad Guy".

W utworze utrzymanym w spokojnym, melancholijnym klimacie Eilish nawiązuje do niedawnego zakończenia związku ze swoim chłopakiem (aktorem Matthew Tylerem Vorce'em), jak również wydarzeń, które przez ostatnich kilka tygodni elektryzowały media i opinię publiczną na całym świecie, przede wszystkim procesu Johnny'ego Deppa i Amber Heard.

"Internet oszalał, oglądając gwiazdy filmowe na procesie / Podczas gdy oni obalają Roe v. Wade" - brzmi fragment utworu ( sprawdź cały tekst ).

