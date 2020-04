Billie Eilish "No Time To Die" po polsku! Posłuchaj coveru zespołu Yago

W lutym 2020 roku premierę miała piosenka "No Time to Die" w wykonaniu 18-letniej wokalistki Billie Eilish. Zespół Yago stworzył polską wersję utworu.

Billie Eilish stworzyła utwór do najnowszego filmu o Jamesie Bondzie /Jeff Kravitz/FilmMagic /Getty Images

Piosenka Eilish to utwór przewodni do nowego filmu o agencie Jamesie Bondzie - "Nie czas umierać".



Reklama

Bille Eilish jest najmłodszą artystką w historii, która zaśpiewa utwór przewodni do filmu o agencie Jamesa Bonda.



Piosenkę "No Time To Die" 18-latka napisała razem ze swoim bratem Finneasem.



"To wszystko wydaje się szalone w każdym możliwym wymiarze. Napisanie głównej piosenki do filmu, który jest częścią tak legendarnej serii, to prawdziwy zaszczyt. James Bond jest najbardziej cool franczyzą na świecie. Wciąż jestem w szoku" - podkreśliła Billie, która razem z bratem triumfowała na ostatniej gali Grammy.

Wideo Billie Eilish - No Time To Die (Audio)

"O takich rzeczach marzy się przez całe życie. Nie ma bardziej ikonicznego połączenia muzyki i kina niż 'Goldfinger' czy 'Żyj i pozwól umrzeć'. Jesteśmy prawdziwymi szczęściarzami, że możemy zagrać małą rolę w tak legendarnej franczyzie. Niech żyje 007!" - dodał Finneas.

Polską wersję "No Time To Die" zaprezentował zespół Yago. Założona w 1990 roku grupa określa swój styl jako "połączenie popu i rocka z mocniejszymi elementami". W 2005 roku wygrali Debiuty w Opolu. W skład zespołu wchodzą: Mariusz Telicki, Arek Wlazło i Grzegorz Kuczyński.