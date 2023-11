O tym, że sława ma swoją ciemną stronę, przekonało się wiele znanych postaci z branży rozrywkowej, które na co dzień zmagają się z niezdrową atencją psychofanów. Wśród ofiar stalkerów przodują gwiazdy kina i estrady - dość wspomnieć Sandrę Bullock, Winonę Ryder, Roberta Pattinsona, Keanu Reevesa, Rihannę czy Taylor Swift. Ta ostatnia ujawniła swego czasu, że po tym, jak uzbrojony w nóż mężczyzna próbował włamać się do jej domu, zaczęła nosić przy sobie... bandaże wojskowe, które służą do szybkiego i skutecznego opatrywania krwotoków i ran.

Przykre doświadczenia ma także Billie Eilish, która przez stalkerów nękana była wielokrotnie. W 2020 roku sąd wydał trzyletni zakaz zbliżania się do artystki niejakiemu Prenellowi Rousseau, który miał wielokrotnie pojawiać się przed jej domem, próbując dostać się do środka.

Zaledwie rok później gwiazda była prześladowana przez innego natarczywego fana, Johna Hearle’a, który wspinał się po ogrodzeniu jej posesji, by podglądać domowników. Z kolei na początku stycznia do znajdującego się w Highland Park rodzinnego domu piosenkarki usiłował włamać się 39-letni Christopher Anderson, który już wcześniej podejmował takie próby. Tym razem jednak został przyłapany na gorącym uczynku i aresztowany.

Billie Eilish bała się swojego fana. Sąd podjął odpowiednie kroki

Autorka hitu "Bad Guy" złożyła niedawno wniosek o nałożenie zakazu zbliżania się do niej i jej bliskich na kolejnego oprawcę. Jest nim 53-letni Shawn Christopher McIntyre, który od ponad roku miał zasypywać Eilish wiadomościami zawierającymi "niepokojące wyznania miłosne" i "brutalne groźby" pod adresem jej brata Finneasa. "Przykro mi z powodu tego, co stanie się twojemu bratu. Starałem się, abyś mnie zrozumiała, naprawdę się starałem" - brzmi treść jednego z listów, jakie otrzymała od niego gwiazda.

Zgodnie z informacjami, do których dotarł serwis "TMZ", siedmiokrotna zdobywczyni nagrody Grammy powiedziała przed sądem, że "jeśli ten człowiek nie zostanie powstrzymany, będzie kontynuował nękanie nas wszystkich i w końcu zrealizuje swoje groźby, posunie się do jeszcze bardziej ekstremalnych kroków, aby spełnić swoje dzikie fantazje".

Billie Eilish kończy 20 lat. Największe odkrycie muzyczne od lat? 1 / 10 Billie Eilish przyszła na świat 18 grudnia 2001 roku. Jej rodzicami są Maggie Baird i Patrick O'Connell, a piosenkarka narodziła się dzięki metodzie in-vitro. Ma brata Finneasa, który jest w dużej wierze współodpowiedzialny za jej sukces. To właśnie on komponuje utwory Billie i doradza jej. Rodzice natomiast także są zaangażowani w karierę Eilish i towarzyszą jej podczas tras koncertowych za kulisami. Billie w 2016 roku. Źródło: Getty Images Autor: Stefanie Keenan / Contributor

Amerykańskie media donoszą, że sąd właśnie przychylił się do wniosku Eilish i nałożył na McIntyre’a zakaz zbliżania się do piosenkarki, członków jej rodziny oraz jej przyjaciółki Zoe Donahoe na odległość mniejszą niż 100 metrów. Został też zobowiązany do zaniechania kontaktów z gwiazdą za pośrednictwem mediów społecznościowych.