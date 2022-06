Choć Billie Eilish ma dopiero 20 lat, już myśli o macierzyństwie. Wielokrotnie nagradzana artystka opowiedziała o tym w wywiadzie udzielonym "Sunday Times". Jak podkreśliła autorka hitu "Bad Guy", posiadanie potomstwa jest jednym z jej największych marzeń i życiowych celów.

"Wolałabym umrzeć, niż nie mieć dzieci. Potrzebuję ich" - stwierdziła kategorycznie. I dodała, że często rozmyśla o tym, jak wyglądałaby jej relacja z pociechami. "Im jestem starsza, tym częściej zastanawiam się, jaką byłabym matką, co zrobię, jeśli moje dziecko nie będzie mnie słuchać" - wyznała gwiazda.

Eilish zaznaczyła, że zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą rodzicielstwo. Tym, co szczególnie ją martwi, jest realne zagrożenie strzelaninami, do których co jakiś czas dochodzi w amerykańskich szkołach. Niespełna miesiąc temu uzbrojony w dwa karabiny 18-latek otworzył ogień do uczniów szkoły podstawowej w teksańskim mieście Uvalde. Zabił 19 dzieci i dwoje dorosłych. "Obecnie jest tak, że idziesz do szkoły i musisz być przygotowany na traumatyczne, zmieniające życie doświadczenia. Gdzie tu sens, gdzie logika?" - zastanawia się piosenkarka.

Billie Eilish kończy 20 lat. Największe odkrycie muzyczne od lat? 1 / 14 Billie Eilish przyszła na świat 18 grudnia 2001 roku. Jej rodzicami są Maggie Baird i Patrick O'Connell, a piosenkarka narodziła się dzięki metodzie in-vitro. Ma brata Finneasa, który jest w dużej wierze współodpowiedzialny za jej sukces. To właśnie on komponuje utwory Billie i doradza jej. Rodzice natomiast także są zaangażowani w karierę Eilish i towarzyszą jej podczas tras koncertowych za kulisami. Billie w 2016 roku. Źródło: Getty Images Autor: Stefanie Keenan / Contributor udostępnij

Jeśli Eilish w istocie zostanie mamą, zapewne dołoży wszelkich starań, by chronić prywatność swoich pociech. Sama bowiem ciężko znosi to, że media ciągle interesują się jej życiem. W jednym z wywiadów wyznała, że życie w blasku fleszy wpędziło ją w depresję. Po wydaniu debiutanckiego albumu "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" Eilish, która miała wtedy zaledwie 17 lat, zyskała status międzynarodowej gwiazdy i stała się idolką milionów młodych słuchaczy.

Jak podkreśliła, nagła popularność w tak młodym wieku była przytłaczająca i mocno zaszkodziła jej psychice. "Na początku kariery byłam bardzo przygnębiona. W moim życiu panował mrok, nic nie sprawiało mi radości. Dlatego zawsze tłumaczę fanom, żeby o siebie dbali" - zdradziła gwiazda.