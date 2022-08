Każdego roku organizacja Environmental Media Association przyznaje znanym osobom wyróżnienia za ich działania na rzecz ochrony środowiska. W tym roku na liście wyróżnionych gwiazd znalazła się Billie Eilish i jej matka Maggie Baird.

Organizacja doceniła m.in. ich przedsięwzięcie o nazwie Overheated, organizowane podczas światowej trasy Eilish "Happier Than Ever". Był to cykl spotkań, który obejmował panele dyskusyjne poświęcone zmianie klimatycznej, prezentację filmów dokumentalnych, możliwość wymiany ubrań czy dyskusje poświęcone istocie wegetarianizmu i weganizmu.

"Cieszę się, że wraz z moją córką przyjmę tegoroczną nagrodę EMA Missions in Music Award" - podkreśliła Baird w oświadczeniu cytowanym przez serwis "Billboard". "Jestem bardzo dumna, że Billie używa swojego głosu, by inspirować młodszą publiczność i opowiadać się za zmianą. To spełnienie marzeń, że Billie i ja dzielimy tę samą pasję, walkę z kryzysem klimatycznym. Wierzę, że razem jesteśmy silniejsi i wiem, że Billie będzie nadal wywierać ogromny wpływ na Ziemię i przyszłe pokolenia" - dodała.

Billie Eilish kończy 20 lat. Największe odkrycie muzyczne od lat? 1 / 14 Billie Eilish przyszła na świat 18 grudnia 2001 roku. Jej rodzicami są Maggie Baird i Patrick O'Connell, a piosenkarka narodziła się dzięki metodzie in-vitro. Ma brata Finneasa, który jest w dużej wierze współodpowiedzialny za jej sukces. To właśnie on komponuje utwory Billie i doradza jej. Rodzice natomiast także są zaangażowani w karierę Eilish i towarzyszą jej podczas tras koncertowych za kulisami. Billie w 2016 roku. Źródło: Getty Images Autor: Stefanie Keenan / Contributor udostępnij

Oprócz młodej piosenkarki i jej mamy, podczas październikowej ceremonii nagrodę odbierze również znana widzom sagi "Zmierzch" aktorka Nikki Reed.