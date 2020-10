Billboard Music Awards 2020: Post Malone największym wygranym

Aż dziewięć statuetek podczas Billboard Music Awards zgarnął Post Malone. Raper zdobył również nagrody w najważniejszych kategoriach. Co jeszcze działo się na gali?

Post Malone triumfował podczas Billboard Music Awards /ANDREW GOMBERT /Getty Images

Zorganizowana w specjalnych warunkach sanitarnych gala Billboard Music Awards odbyła się 14 października w Las Vegas.

Najwięcej nagród - bo aż dziewięć - zgarnął Post Malone. Raper został doceniony w takich kategoriach jak: najlepszy artysta, najlepszy męski artysta, najlepszy artysta zestawień Billboard Hot 100 i Billboard 200.

Pięć statuetek do domu zabrał Khalid, który triumfował w niemal wszystkich kategoriach R&B. Lil Nas X i Billy Ray Cyrus dzięki przebojowi "Old Town Road" zgarnęli po cztery nagrody. Po cztery wyróżnienia otrzymali też Kanye West i Billie Eilish.

W trakcie gali nie zapomniano również o zmarłym niedawno Eddiem Van Halenie, John Legend zadedykował swojej żonie Chrissy Teigen piosenkę "Never Break", a Cher oraz Garth Brooks odebrali nagrody za całokształt twórczości.



Lista zwycięzców Billboard Music Awards:

Najlepszy artysta: Post Malone

Najlepszy nowy artysta: Billie Eilish

Wyróżnienie specjalne: Harry Styles

Najlepsza artystka: Billie Eilish

Najlepsza grupa/duet: Jonas Brothers

Najlepszy artysta w streamingu: Post Malone

Najlepiej sprzedający się artysta: Lizzo

Najlepszy artysta radiowy: Jonas Brothers

Najlepsza trasa: Pink

Najlepszy artysta w sieci: BTS

Najlepszy artysta rap: Post Malone

Najlepszy męski artysta rap: Post Malone

Najlepsza artystka rap: Cardi B

Najlepszy artysta rock: Panic! At The Disco

Najlepszy rap album: Post Malone - "Hollywood’s Bleeding"

Najlepszy rock album: Tool - "Fear Inoculum"

Najlepszy utwór streaming: Lil Nas X i Billy Ray Cyrus - "Old Town Road"

Najlepiej sprzedający się utwór: Lil Nas X i Billy Ray Cyrus - "Old Town Road"

Najlepszy utwór radiowy: Jonas Brothers - "Sucker"

Najlepszy utwór w duecie/grupie: Shawn Mendes i Camila Cabello - "Seniorita".