1 marca 1988 r. w studenckim klubie Balbina w Łodzi odbyła się Objazdowa Akademia z Okazji 75. Rocznicy Powstania Damskiego Biustonosza. Głównym organizatorem imprezy i jedyną jego gwiazdą był nikomu nieznany zespół Big Cyc .

Na scenie wystąpili wówczas Jacek "Dżej Dżej" Jędrzejak (wokal, bas), Jarek "Dżery" Lis (perkusja), Roman "Piękny Roman" Lechowicz (gitara), Krzysztof Skiba (wokal) i wykonujący kabaretowe teksty Piotr Trzaskalski, student kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego, późniejszy reżyser obsypanego nagrodami filmu "Edi".

Dzisiejszy skład Big Cyca tworzą wszyscy czterej muzycy, którym towarzyszą gitarzysta Marek "Maras" Szajda (od 1998 r.) i grający na instrumentach klawiszowych Piotr "Gadak" Sztajdel (od 2006 r.).

Big Cyc: Debiut na Turnieju Biustów

"Dzięki zastosowaniu sprytnych technik prowokacji medialnej nasz pierwszy występ reklamowany jako Turniej Biustów stał się krajową sensacją i wzbudził uzasadnione podniecenie wśród producentów prezerwatyw i biustonoszy, a także co bardziej rewolucyjnie nastawionych osobników. Zabawa w Big Cyca miała być jednorazową zgrywą, w stylu podłożenia pinezki pod pupę ładnej koleżance w obcisłej kiecce. Stała się jednak sensem naszego życia, istotą i celem egzystencji" - wspominali po latach muzycy grupy.

"Zagraliśmy setki koncertów, nagraliśmy mnóstwo piosenek, wydaliśmy ponad 20 płyt, poznaliśmy wielu wspaniałych, wyjątkowych ludzi. I wiecie co? Wcale nam się to nie znudziło. Tak jak przed laty nadal najważniejsze dla nas jest to, czy daleko jest do śródmieścia i do której jest otwarte..." - dodają.

- Jesteśmy paczką kumpli, ale każdy z nas ma jakąś osobowość artystyczną, ma jakąś potrzebę także wpływania na losy zespołu, stąd to nie było łatwe. Ale poprzez negocjacje, głosowania udało się dojść do kompromisu, co jak wiemy nie jest sztuką łatwą, o czym świadczy chociażby polskie życie parlamentarne - tak z okazji 25-lecia Big Cyca opowiadał Interii Krzysztof Skiba.

Z okazji 35-lecia Big Cyc ruszył w kolejną trasę koncertową - część koncertów odbywa się w formule akustycznej. Poza dotychczas ogłoszonymi datami (20 występów do początku maja) zespół pojawi się też z jubileuszowym programem na tegorocznym festiwalu w Jarocinie.