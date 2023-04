Utwór "Wszystko będzie OK" jest odpowiedzią grupy Big Cyc na zmęczenie trudnymi tematami. Zespół do współpracy zaprosił zaprzyjaźnionego skrzypka Michała Jelonka (m.in. Hunter ).



"Brak zaufania do mediów sprawia, że czujemy się osaczeni. Spróbujmy więc oderwać się od medialnego jazgotu i sprawmy, by mózg działał na naszą korzyść. Uwolnij swój umysł od rzeczy, które cię ranią. 'Wszystko jest OK' daje nadzieję. To piosenka, niosąca moc pozytywnych emocji, których nam w obecnych, trudnych czasach bardzo brak" - czytamy.

Autorem nagrania jest lider grupy Jacek "Dżej Dżej" Jędrzejak . Za nakręcony we Wrocławiu teledysk odpowiada Darek Szermanowicz (Grupa #13).

Obecnie Big Cyc jest w trakcie urodzinowej (częściowo w formule akustycznej) trasy z okazji swojego 35-lecia. W jednym z najnowszych wpisów dotychczasowe koncerty podsumował Krzysztof Skiba .



"Sypią się owacje i bisy, wybuchają burze oklasków i chóralne śpiewy, pojawiają się torty i strzelają szampany. Wbrew blokadom administracyjnym PiS, mimo cenzury i nakazów milczenia w mediach kontrolowanych przez władzę, zaprawieni w bojach od czasów PRL, ostatni partyzanci rocka, bez silikonów i playbacku, bez castingu w korporacjach i wsparcia producentów biustonoszy, realizują z przytupem swą misję w kosmosie. Polska kocha Big Cyca"

"To ostatnie chyba koncerty w Wolnej Polsce. Potem (po wyborach) czeka nas już tylko mentalna Białoruś. Przyjdź i odetchnij świeżym powietrzem" - zaprasza Krzysztof Skiba.

Big Cyc to występujący od samego początku: Jacek "Dżej Dżej" Jędrzejak (wokal, bas), Jarek "Dżery" Lis (perkusja), Roman "Piękny Roman" Lechowicz (gitara), Krzysztof Skiba (wokal) oraz gitarzysta Marek "Maras" Szajda (od 1998 r.) i grający na instrumentach klawiszowych Piotr "Gadak" Sztajdel (od 2006 r.).

