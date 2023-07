"Polskie biesiady" to nowy program rozrywkowy przygotowanym przez TVP. W rozmowie z serwisem Telemagazyn.pl Mateusz Matyszkowicz, prezes Telewizji Polskiej, przyznał, że założeniem widowiska jest połączenie wszystkich Polaków - audycja jest skierowana do każdego bez względu na wiek czy pochodzenie.

W sobotni wieczór (początek godz. 20) TVP2 pokaże "Biesiadę ludową" z Tomaszowa Mazowieckiego (całość jest nagrywana wcześniej w systemie live to tape, czyli rejestracja programu na żywo, by pokazać go później). W programie znajdą się takie przeboje jak m.in. "Cicha woda brzegi rwie", "Jarzębina czerwona", "Miała baba koguta", "Baby, ach, te baby".

Na scenie pojawią się m.in. popularna Słowianka - Cleo ("My Słowianie", "Brać", "Karminowe usta"), Rafał Brzozowski, Piersi, Weź Nie Pytaj, Tadeusz Seibert, Robert Rozmus i Piotr Pręgowski, czyli Pietrek z "Rancza". Muzykom towarzyszyć będzie Kukla Band.



W roli prowadzących pojawią się Anna Popek, Inga Papkala i Robert Rozmus.