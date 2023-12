Od czasu premiery siódmego albumu "Renaissance", który ukazał się w lipcu ubiegłego roku, Beyonce była zajęta trasą koncertową. Od niedawna dużo czasu poświęca także promowaniu filmu "Renaissance: A Film by Beyonce", który ukazuje kulisy i przygotowania do tournée. Wydawać się więc mogło, że nie ma za wiele czasu na tworzenie nowych utworów. Artystka kolejny raz zaskoczyła jednak swoich fanów i właśnie opublikowała nową piosenkę zatytułowaną "My House".

Renesans Beyoncé: Rewolucja stylu i silny głos popkultury - recenzja albumu Podczas gdy uwaga mediów i fanów koncentrowała się na koncertowym filmie Beyonce, ona po cichu i bez żadnej zapowiedzi zdecydowała się na jeszcze jedną premierę, tym razem nowego singla. Fakt, że artystka może czymś jeszcze zaskoczyć mieli okazję dostrzec ci, którzy przedpremierowo widzieli film.

Jak relacjonuje portal "Variety", w napisach końcowych produkcji pojawia się nieznana piosenka Beyonce. Ale o tym, co sama artystka zamierza z nią zrobić, nikt nie miał pojęcia, bo słynąca z doskonałej autopromocji piosenkarka nawet w swoich mediach społecznościowych nie zająknęła się na temat nowego singla.

Beyonce i nowa piosenka "My House". Promuje dokument o jej trasie koncertowej

Singiel "My House" już spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem fanów. Komentujący nowy utwór artystki na YouTube nie ustają w zachwytach, komplementują jej innowacyjne podejście do tworzenia muzyki i czerpania z różnych nurtów i gatunków.

"Ona jest ligą samą w sobie"; "To prawdziwa artystka"; "Wie jak tworzyć bezpieczną muzyczną przestrzeń, w której wszyscy czują się wolni" - to jedynie namiastka pochwał, które krótko po premierze singla pojawiły się pod utworem.

Podczas premiery produkcji okazało się, że gwiazdę nadal wspierają jej koleżanki z girlsbandu Destiny's Child. "Za mało słów!! Chyba będę zbierała myśli przez tydzień!! Tyle perełek w Twoim filmie do przetworzenia!!" - napisała obok klipu, a ponadto stwierdziła: "Za każdym razem, gdy [Beyoncé] pokazuje coś światu, wznosi się na nowy poziom. Tak ciężko pracuje, a przy tym dba o życie osobiste, będąc żoną, matką, siostrą, przyjaciółką, córką" - mówiła o produkcji Michelle Williams.

Wtórowała jej Kelly Rowland. "Jestem z Ciebie taka dumna BB!" - napisała. Z kolei LeToya Luckett w swoim poście stwierdziła, że Beyoncé "włożyła w ten film serce" i dodała: "Tańczyłam, śpiewałam, płakałam i śmiałam się w kinie tak samo, jak na koncercie. Ta kobieta jest NIESAMOWITA".

"Renaissance: A Film by Beyonce" trafił do kin na całym świecie w piątek 1 grudnia.

