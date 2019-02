Beyonce i Jay-Z się rozwodzą? Zachowanie wokalistki na to wskazuje

O kryzysach w związku tej pary mówiło się wielokrotnie. Sama Beyonce śpiewała o zdradzie męża, ten natomiast przyznał się do tego w swoich utworach. Wprawdzie odnowili małżeńską przysięgę, nagrali wspólną płytę i razem koncertowali, ale ostatnie zachowanie wokalistki budzi wątpliwości, czy rzeczywiście ich miłość wytrzymała ogromną próbę.

Ponad 10-letnie małżeństwo Beyonce i Jay-Z przeszło już przez wiele kryzysów

Serwis MTO News podał informację, że Beyonce nagrywa swoje nowe piosenki w Amerykańskim Stowarzyszeniu Kompozytorów, Autorów i Wydawców pod panieńskim nazwiskiem - Beyonce Knowles. Od ślubu w 2008 roku gwiazda zmieniła nazwisko na Knowles-Carter i to nim sygnowała wszystkie swoje projekty. Nowe utwory, które nagrała pod panieńskim nazwiskiem Beyonce to: "My Body", "Politica" oraz "Miss Melanin". Dziennikarze wprawdzie zapytali rzecznika pary artystów co oznacza taki krok wokalistki, nie otrzymali jednak żadnej odpowiedzi.



Para jest w związku małżeńskim ponad 10 lat. Pobrali się w 2008 roku. Mają trójkę dzieci - córkę Blue Ivy oraz bliźnięta Rumi i Sir. Na swoim koncie zgromadzili fortunę, a ich życie artystyczne również dobrze się układa. Wydawałoby się więc, że mają wszystko.



Jednak na albumie "Lemonade" (2016 r.) artystka śpiewała wprost o niewierności męża. Jay-Z przyznał się do tego zarówno w wywiadach, jak też w swojej muzyce + na albumie "4:44".



Pierwszy koncert Beyonce i Jay-Z w ramach "On The Run II" w Cardiff (6 czerwca)

Pomimo tego para się nie rozstała i postanowiła powalczyć o rodzinne życie. W 2018 roku odnowili przysięgę małżeńską. Nagrali też wspólną płytę "Everything Is Love" i wyruszyli w dużą trasę koncertową.

To wszystko miało oczyścić związek i go jeszcze bardziej umocnić. Skoro jednak teraz Beyonce wróciła do panieńskiego nazwiska, są podejrzenia, że w ich małżeństwie nie dzieje się najlepiej.

Ciężarna Beyonce na gali Grammy 2017