Bernie Tormé nie żyje. Gitarzysta Gillan miał 67 lat

Na dzień przed swoimi 67. urodzinami zmarł Bernie Tormé, irlandzki gitarzysta mający na koncie występy u boku Iana Gillana, Ozzy'ego Osbourne'a i grupie Atomic Rooster.

Bernie Tormé w lutym trafił do szpitala z obustronnym zapaleniem płuc. Z powodu problemów z oddychaniem muzyk został też podłączony do respiratora.

