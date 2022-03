W sieci coraz częściej widzimy filmy ukraińskich muzyków, którzy wykonują swoje piosenki w schronach, czy pośród zbombardowanych budynków.

Przebojami sieci stały się już m.in. filmy z małą Amelką, która zaśpiewała "Все одно" ( posłuchaj! ), ukraińską wersję przeboju "Let It Go" z animacji Disneya "Kraina lodu", a także wideo "śpiewającego anioła z Ukrainy", czyli żołnierza wykonującego utwór "Ukrainian Brothers".

Reklama

Do tego grona dołączyła właśnie Khrystyna Soloviy, znana w Ukrainie piosenkarka, znana m.in. z ukraińskiej wersji "The Voice".

Kobieta nagrała nową wersję znanej antyfaszystowskiej pieśni "Bella Ciao", którą fani seriali poznali dzięki produkcji Netflixa, pt. "Dom z Papieru" ("La Casa de Papel"). W nowe wersji utwór nosi tytuł "Ukraiński gniew".

"To moja wersja popularnej włoskiej piosenki. Dedykuję go naszym bohaterom, siłom zbrojnym i wszystkim tym, którzy teraz walczą o naszą ojczyznę" - napisała wokalistka.

Piosenka, nazwana już alternatywnym hymnem Ukrainy, posiada zmieniony tekst, który jest adekwatny do obecnej sytuacji w Ukrainie.

"Pewnego ranka o świcie/ Ziemia zadrżała, a nasza krew zaczęła wrzeć" - słyszymy m.in. w nagraniu.

Wideo Bella Ciao Українська версія! присвячена ЗСУ та героям України 🇺🇦❤️ Христина Соловій

Sprawdź tekst piosenki "Ukraiński Gniew" ("Bella Ciao" po ukraiński) w serwisie Tekściory!

Pod piosenką pojawiają się pozytywne komentarze z całego świata.

"Ktoś powie, że kobiety to słaba płeć", "Bądźcie bezpieczni, bądźcie wolni!" - czytamy w komentarzach.

Wojna w Ukrainie

Wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą rozpoczęła się 24 lutego nad ranem. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada.

ŚLEDŹ RELACJĘ NA ŻYWO W SERWISIE WYDARZENIA