Na profilach grupy Behemoth pojawiło się oświadczenie, w którym czytamy o odwołaniu kwietniowych koncertów w Ukrainie i Rosji.

"Potępiamy ataki na życie i wolność Ukraińców i wspieramy ich dzielny opór. Przełożenie koncertów na inny termin jest niemożliwe" - głosi komunikat, a logotyp zespołu utrzymany jest w kolorach niebieskim i żółtym (barwy ukraińskiej flagi).

