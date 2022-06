Nadchodząca płyta "Opvs Contra Natvram" będzie następcą wysoce ocenianych albumów "The Satanist" (2014) i "I Loved You At Your Darkest" (2018).

Nowe wydawnictwo będzie miało swoją premierę 16 września. Wcześniej poznaliśmy pierwszy singel "Ov My Herculean Exile", a teraz do sieci trafił teledysk do nowego utworu "Off to War!".

Clip Behemoth Ov My Herculean Exile

Za teledysk odpowiadają Påhl Sundström i Erik Sundström.

"Czasy walki przynoszą ze sobą muzykę walki. Podkręcamy tempo wraz z naszym nowym singlem 'Off To War!'. Jest to jeden z moich osobistych faworytów na nowym albumie. Ten utwór ma zabójczą punkową sekcję, jedną z najlepszych w twórczości Behemoth partię prowadzącą i fajne ekstremalnie metalowe zwieńczenie. Prawdziwe dźwiękowe tornado, w sam raz na czasy konfrontacji" - podkreśla Nergal, grający na gitarze wokalista pomorskiej formacji.

Behemoth to zespół słynący ze skrupulatnej dbałości o szczegóły i absolutnej twórczej kontroli. Tym razem, w wyniku pandemii, ekipa Nergala nie była ograniczona żadnymi deadline'ami, co pozwoliło na niemal bezprecedensowy poziom skupienia na procesie pisania i nagrywania.

Clip Behemoth Off To War!

"Opvs Contra Natvram" został wyprodukowany przez Behemoth, a inżynierią dźwięku zajął się Daniel Bergstrand, producent pracujący z m.in. Meshuggah, Dimmu Borgir i In Flames. Za miks odpowiada z kolei Joe Barresi, którego CV obejmuje współpracę m.in. z Queens of the Stone Age, Nine Inch Nails, Alice In Chains i Tool.



"Nie chodzi o to, jak profesjonalnie brzmisz, ponieważ w dzisiejszych czasach wszystko brzmi profesjonalnie i jest przeprodukowane. Nie musisz robić wszystkiego perfekcyjnie - po prostu pozwól swojemu dziełu oddychać. Kiedy słuchasz Davida Bowie, słyszysz, że każdy utwór ma swoją tożsamość. Pewnego dnia zadałem sobie pytanie: Czy scena naprawdę potrzebuje kolejnego albumu, który brzmi jak wszystko inne? Każda płyta, którą nagrałem, to jestem ja stojący przed pieprzonym Mount Everest. Czy mi się to uda? Cóż, jak nie spróbuję, to się nie dowiem" - tłumaczy Nergal.



Behemoth - szczegóły płyty "Opvs Contra Natvram":

"Post-God Nirvana"

"Malaria Vvlgata"

"The Deathless Sun"

"Ov My Herculean Exile"

"Neo-Spartacvs"

"Disinheritance"

"Off To War!"

"Once Upon A Pale Horse"

"Thy Becoming Eternal"

"Versvs Christvs".