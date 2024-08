Uwielbiany przez widzów Polsatu show taneczny "Taniec z gwiazdami" powrócił minionej wiosny na antenę telewizyjną po chwilowej przerwie. Czternasty sezon okazał się wyjątkowym sukcesem. W formacie wzięli udział m.in. Roxie Węgiel, Maciej Musiał, Maffashion, a także Anita Sokołowska. Stacja postanowiła pójść za ciosem i podtrzymać niesamowite wyniki, jakie osiągnęła wiosenna odsłona rywalizacji. Od razu po zakończeniu edycji zaczęli szykować kolejną - jesienną! Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany już w niedzielę 15 września o godzinie 20.00, na antenie Polsatu.

Gwiazdami, które tym razem zdecydowały się na udział w tanecznym konkursie telewizyjnym są: aktorka Vanessa Aleksander, aktor Rafał Zawierucha, piosenkarka Majka Jeżowska, aktor Filip Bobek, wokalista Filip Lato, aktorka Olga Bończyk, wokalistka Natalia Nykiel, aktor Michał Meyer, piłkarz Piotr Świerczewski, aktorka Anna-Maria Sieklucka, aktor Maciej Zakościelny oraz influencerka i piosenkarka Julia Żugaj. To o tej ostatniej robi się coraz głośniej w mediach.

O Julii Żugaj zrobiło się głośno dzięki Robertowi Lewandowskiemu

Julia Żugaj na co dzień jest piosenkarką, a popularność zyskała w 2020 r. za sprawą projektu Team X. Następnie rozwinęła swój profil na TikToku, gdzie zgromadziła ponad trzymilionową publiczność. Ma na swoim koncie albumy "Miłostki" oraz "Świąteczne harmonie" i w dalszym ciągu rozwija swoją karierę, tworząc nową muzykę.

Julia Żugaj będzie najmłodszą uczestniczką piętnastej edycji "Tańca z gwiazdami". Ma zaledwie 24 lata, a już osiąga wielkie sukcesy w show-biznesie. Mówi się o niej jako o idolce milionów nastolatków z całej Polski. W mediach społecznościowych śledzi ją wiele fanów, jednak ci, którzy nie obserwowali wcześniej jej poczynań, o dziwo po raz pierwszy usłyszeli jej nazwisko za sprawą popularnego piłkarza. Media zaczęły rozpisywać się na temat młodej celebrytki zaraz po tym, jak Robertowi Lewandowskiemu zadano niezręczne pytanie, podczas jednej z konferencji prasowych. Dziennikarz zapytał bowiem sportowca, czy jest "Żugajką" (tak nazywani są najwierniejsi fani Julii Żugaj). Wprawiło go to w osłupienie i nie wiedział, co odpowiedzieć.

Marzyła o tym od dziecka. Wreszcie się jej udało

Julia Żugaj w jednym z ostatnich wywiadów zdradziła, jak udało jej się dostać angaż w programie "Taniec z gwiazdami". Wiele osób podejrzewało bowiem, że to właśnie najpopularniejszy polski piłkarz miał swój wkład w propozycję, którą złożył Polsat influencerce. Julia Żugaj nie ukrywa, że marzyła o udziale w show od najmłodszych lat. "To jest moje marzenie z dzieciństwa, więc jak tylko rozpoznawalność zaczęła być bardziej znacząca i zobaczyłam, że program może być w zasięgu, to odzywałam się najpierw do tancerzy i influencerów, których znam, czy oni po prostu mają jakiś kontakt do produkcji, czy z kimś mogę się spotkać, czy z kimś zagadać" - wyznała artystka w rozmowie z "Plejadą".

Julia Żugaj nie wyklucza, że to Robert Lewandowski załatwił jej angaż

Wreszcie, po wielu latach starań i oczekiwań, produkcja tanecznego programu złożyła Julii Żugaj oficjalną propozycję. Młoda celebrytka nie wyklucza, że stało się to za sprawą Roberta Lewandowskiego. "Przez lata rozmawiałam z naprawdę dużą liczbą osób, które są zaangażowane w ten program. (...) Nie wiem w końcu, która droga zadziałała, a może żadna, a może po prostu Robert Lewandowski. To też jest bardzo możliwe, że to wszystko się wydarzyło dzięki niemu. Mój menedżer dostał oficjalnego maila z zaproszeniem i dostałam się" - wytłumaczyła Żugaj.

