Bedoes i Kubi Producent: O czym jest utwór "Kwiat polskiej młodzieży"? (tekst)

Bedoes zaprezentował utwór tytułowy z płyty "Kwiat polskiej młodzieży". W singlu opowiada o wszystkich najbardziej rozpowszechnionych plotkach na swój temat.

Bedoes zaprezentował "Kwiat polskiej młodzieży" /Marcin Buniecki / Reporter

Płyta "Kwiat polskiej młodzieży" Bedoesa ukaże się 30 listopada. Gościnnie na albumie pojawią się m.in.: Taco Hemingway, Koldi, Young Multi i Białas.

Reklama

Do tej pory poznaliśmy numery "05:05", "Wow" i "Filipiny". Teraz Bedoes zaprezentował numer tytułowy, w którym wyjaśnia wszystkie plotki na swój temat.

"Nie wiem co bym zrobił bez babci i mamy" - rapuje Bedoes, po raz kolejny oddając hołd swojej mamie, która jest dla niego najważniejszą osobą w jego życiu.



Wideo Bedoes & Kubi Producent - Kwiat Polskiej Młodzieży

"Bedi jechał w bagażniku, Bedi wyruchał czternastkę" - Bedoes wyjaśnia tutaj dwie sytuacje. Pierwsza z nich nawiązuje do sytuacji z kwietnia 2017, kiedy to raper miał uciekać przed składem Dixon37 w bagażniku taksówki. Bedoes przyznał jeszcze przed premierą utworu, że tak właśnie było.

Bedoes został również pomówiony, że uprawiał seks z 14-latką, co okazało się nieprawdą. "Zamykam ten temat, co do czternastki to żadnej nie było, i żadnej nie będzie i żadnej tu nie ma" - możemy usłyszeć w "Kwiecie polskiej młodzieży".

Raper wyjaśnił też, że wbrew temu, co się mówi, skończył gimnazjum z roczną przerwą, a trzecią klasę powtarzał ze względu na fobię społeczną.

Bedoes ponownie też potwierdził, że nie ma do czynienia z narkotykami, a jego drastyczne chudnięcie związane było ze stresem przed koncertami. Raper przyznał, że wymiotuje przed każdym występem na żywo.