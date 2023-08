Te założenia pokazano w nagranym z udziałem muzyków teledysku, w którym można zobaczyć, jak dosłownie i w przenośni, możemy odbijać się w oczach innych, niczym w tytułowym lustrze.

"Inspiracją dla mnie podczas tworzenia utworu dla Mastercard Music był świat Borysa, dotąd mi nieznany. Jesteśmy jak dwa przeciwległe bieguny, a jego artystyczny świat tak bardzo różni się od mojego, że pisząc ten utwór kilka razy musiałem wyjść ze swojej strefy komfortu. Żeby napisać swoją zwrotkę, zdecydowałem się prześledzić życie Borysa. Chwilami czułem się, jak jego stalker. Przeglądałem jego zdjęcia, zdjęcia jego znajomych, czytałem wywiady, próbowałem jak najbardziej się do niego zbliżyć. Nigdy wcześniej tak nie pisałem. To niesamowite doświadczenie" - komentuje Dawid Kwiatkowski .

"Dla mnie muzyka jest jedną z największych sił na świecie. Może połączyć ludzi, ale może też podzielić. Moim zdaniem eksperymentowanie w muzyce jest niezbędne dla jej rozwoju" - opowiada Bedoes 2115.

"Moją inspiracją, jeśli chodzi o koncepcję na utwór, był motyw z 'zamianą ciałami' znany z filmu 'Freaky Friday' i kawałka Lil Dicky & Chris Brown o tym samym tytule, ale chciałem zrobić to z morałem i o ile zwrotki są z dystansem, to chciałem, żeby refren nakłaniał do przemyśleń. Współpraca z Dawidem była świetnym doświadczeniem. Ja uwielbiam wychodzić ze swojej strefy komfortu, jeśli chodzi o tworzenie - potrafię stworzyć wspaniałe rzeczy z każdym. Nie mam ograniczeń, a takie współprace zawsze wzbogacają o doświadczenia" - podsumowuje raper.

Bedoes 2115 i Dawid Kwiatkowski spotkają się na scenie w czasie wspólnego koncertu, który odbędzie 25 września 2023 roku o godzinie 19:00 w MOXO w Fabryce Norblina. Wcześniej w ramach Mastercard Music zadebiutowały już dwa duety - Sanah & Sobel z utworem "Cześć, jak się masz?" oraz Pezet & Natalia Szroeder z singlem "Jeden świat".