Bebe Rexha z kolejnym singlem. Znamy datę premiery płyty "Better Mistakes"

Bebe Rexha ogłosiła, kiedy wyda drugi album studyjny. Wypuściła do sieci również kolejnego singla "Sabotage".

"Sabotage" to trzeci po "Baby, I'm Jelous" i "Sacrifice" singel promujący nowy album Bebe Rexhy. Wokalistka ujawniła tytuł i datę premiery płyty. Krążek "Better Mistakes" ukaże się 7 maja.



Clip Bebe Rexha Sabotage

Klip "Sacrifice" trafił do sieci 16 kwietnia. W ciągu trzech dni obejrzano go 2,3 miliona razy. Jego reżyserem jest Christian Breslauer.

"Ta płyta na mojej niepewności. Moje zdrowie psychiczne, miłość do siebie, ja sabotująca moje życie, pytania czy nadaje się do związków. Wzięłam do tego całą rzeczywistość, z którą się mierzę. Piszę o tym, co jest dla mnie ważne" - mówiła "People".

Wśród gości na płycie znajdą się: Doja Cat, Travis Barker, Rick Ross, Lil Uzi Vert oraz Ty Dolla Sign.

Poprzedni album Rexy - "Expectations" - ukazał się w 2018 roku.