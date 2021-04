Beata Kozidrak szykuje autobiografię. Szczegóły książki "Gorąca krew"

4 maja, czyli w dniu 61. urodzin Beaty Kozidrak, na półkach księgarń pojawi się jej autobiograficzna książka. "To taki prezent dla siebie, ale również i dla Was - moi Kochani" - ogłosiła w mediach społecznościowych liderka Bajmu. Publikacja nosi tytuł "Beata. Gorąca krew".

Beata Kozidrak przygotowała autobiografię AKPA

"Moim marzeniem było napisać książkę, ale nigdy nie miałam czasu, aby to zrobić. Gdy nadeszła pandemia i zamknięto nas w domach, pomyślałam, że to jest właśnie ten czas" - napisała w lutym Beata Kozidrak.

"Jestem niesamowicie szczęśliwa, że 4 maja, w moje urodziny będzie premiera" - wyjawiła wokalistka grupy Bajm. I dodała: "To taki prezent dla siebie, ale również i dla Was - moi Kochani. Już dziś możecie zamówić książkę i w maju mieć mnie bliżej, jeszcze bliżej!".

"'Gorąca krew' opowiada o barwnych epizodach kariery Beaty, zdradza kulisy narodzin największych przebojów - od 'Piechotą do lata', przez 'Białą armię' po 'Upiłam się tobą' - i ich ukryte znaczenia. Pozwala nam także podróżować z Beatą po świecie - od Wietnamu, przez Stany Zjednoczone po Związek Radziecki - ale też przyjrzeć się codziennemu życiu gwiazdy" - czytamy na stronie Wydawnictwa Agora, którego nakładem ukaże się autobiografia.

Książka ujawni też kulisy metamorfoz, jakie zachodziły przez lata w Kozidrak. Jak z pełnej kompleksów nastolatki zmieniła się w pewną siebie kobietę, liderkę rockowej grupy, autorkę przebojów. Piosenkarka opowie też o budowaniu relacji z córkami i o życiu pod nieustanną obserwacją paparazzich i plotkarskich mediów, a także pod presją sukcesu. "Pewien kluczowy i brawurowo opisany dzień z życia Beaty jest klamrą jej opowieści. To dzień jej rozwodu" - dowiadujemy się z zapowiedzi.

W ostatnim wywiadzie dla "Gali" wokalistka ujawnił więcej szczegółów. Przyznała, że jest bardzo dumna ze swojego literackiego debiutu, ponieważ cały tekst napisała samodzielnie, nie korzystając z pomocy usług "ghostwriterów" (ang. pisarz-widmo). "Nie siliłam się na to, by nagle zostać pisarką. Pisałam tę książkę językiem potocznym, swoim, nie miałam w zamyśle stworzenia wielkiej literatury" - podkreśliła.

"Chciałam połączyć dwa światy: teraźniejszości, kiedy zaczyna się moja opowieść, ze wspomnieniami. Nie chciałam zadręczać czytelników datami, skupiłam się na tym, co jest dla mnie ważne, dlatego książka jest złożona z obrazków" - dodała również. W książce ma pojawić się wiele historii, o których nigdy wcześniej nie mówiła. "Ludzie, którzy są mnie ciekawi, znajdą tam wiele nowych rzeczy. I mam nadzieję odkryją, że jestem fajną babką" - żartowała.

Jak stwierdziła polska gwiazda, lubi swoje życia, a książka nie miała być rozliczeniem się z przeszłością, jednak nie brakuje tam bolesnych wspomnień, związanych m.in. z jej rodziną. "Pisanie książki sprawiło mi ogromną radość. Oczywiście opisuję w niej też trudne momenty, jak ten, kiedy mój brat ciężko chorował jako dziecko. Gdyby nie operacja, to pewnie by nie dożył dorosłości. Niewiele osób wiedziało, przez co przeszła moja rodzina" - wyznała.



"Jednak takie historie przeplatają się z piękniejszymi wspomnieniami - np. tym, jak poznałam swoją pierwszą miłość, Zbyszka. Że dzięki niemu odkryłam, że mam talent. Po latach spotkałam go w dniu rozwodu w hotelu, w którym jadłam kolację z przyjaciółką. Potem w windzie powiedziała do mnie: 'Jak to dobrze, że to była twoja pierwsza i nieostatnia miłość'" - wspomniała. Książka Beaty Kozidrak trafi w ręce fanów 4 maja.