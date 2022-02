BBX (naprawdę nazywa się Krzysztof Rządek) zdobył sporą popularność na klubowej scenie za sprawą nagrań "Rock Me Out", "Making Luv" czy "Sweet Love".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. BBX Making Luv

W międzyczasie współtworzył zespół PeWeX, który wylansował takie przeboje, jak m.in. "Dziunia", "Mam Yorka" i "Taki jestem". Pojawił się z nim też w telewizyjnym show "Must Be The Music. Tylko muzyka" w Polsacie.

Jeszcze lepiej udała mu się współpraca z Jackiem Stachurskym - ich wspólne nagrania "Kieliszki" (2015) i "Essa" (2016) uzyskały status platyny.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stachursky Kieliszki (& BBX)

Po chwilowej przerwie BBX powraca w towarzystwie odkrytej przez niego polskiej wokalistki Kari B. Razem nagrali klubową wersję przeboju "Self Control", wykonywanego w oryginale przez Raffaele "Rafa" Riefoliego w 1983 roku. Listy przebojów na całym świecie ta piosenka podbiła rok później w wersji Laury Branigan.

Po utwór sięgnął również Ricky Martin w 1993 roku w wersji hiszpańskiej - "Que día es hoy".

Clip BBX Self Control - Ft. Kari B