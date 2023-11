BAT'Super Hero w animowanym klipie BATNY. Posłuchaj singla "BURN INSIDE"

Skąd pomysł na BAT'Super Hero? "Nie od dziś wiadomo, że muzyka nie tylko łączy pokolenia, ale także jest motywatorem do działania. W przypadku 'Burn Inside' bohater nie radzi sobie z otaczającą rzeczywistością. Jest bezradny wobec zła tego świata, z którym mentalnie walczy od jakiegoś czasu, i nie wie, jak zerwać łańcuchy tej bezsilności.

Przychodząc na koncert zespołu i wsłuchując się w słowa, dociera do niego, jak wiele może, jak wiele od niego tak naprawdę zależy - 'No matter what they say, no matter what you feel in pain'" - opowiada zespół o singlu.

"'Burn Inside' jest zupełnie inny muzycznie, pod każdym wglądem. Rozpoczynając od tego, że utwór został napisany i zaśpiewany w języku angielskim, kończąc na dynamice i potężnym brzmieniu gitar. Ostatnio padło wiele pytań - czy nie boimy się tego, jak zostaniemy odebrani? Czy nowa muzyczna twarz nie odbierze nam fanów? Odpowiadamy, że się nie boimy. Trzeba poszerzać horyzonty i próbować nowych możliwości, żeby móc wypłynąć dalej niż do Warszawy czy na Pomorze. Chcemy, aby nowa płyta była zaskoczeniem dla fanów i pokazała dwa oblicza BATNY: to, które fani już poznali, i to, które chcemy przed nimi odkryć" - dodają muzycy.

Pomysłodawcą klipu był Łukasz Biedroń, gitarzysta zespołu, a za realizację odpowiada Karol Grabarek z RED STUDIO.



Clip BATNA BURN INSIDE

Aktualnie zespół jest w jesiennej trasie koncertowej po hasłem FREAK TOUR. Szczegóły trasy:

14.10 - Kraków, Klub Kwadrat

20.10 - Częstochowa, Klub Rura

26.10 - Wrocław, Stary Klasztor

27.10 - Warszawa, Progresja

28.10 - Skarżysko-Kamienna, Klub Semafor

8.12 - Pszów, MOK

9.12 - Krosno, Rock Iron

10.12 - Kraków, Klub Studio

BATNA - rockowo-metalowa grupa z Jastrzębia-Zdroju

Zespół BATNA powstał w 2020 roku w Jastrzębiu-Zdroju, a jego nazwa pochodzi od angielskiego "Best Alternative To a Negotiated Agreement", co oznacza "najlepszą alternatywę dla negocjowanego porozumienia". W końcu nie od dziś wiadomo, że muzyka jest najlepszym sposobem na znalezienie wspólnego języka. "Dość oryginalna nazwa spowodowała, że ludzie często słyszeli ze sceny 'Batman', a nie 'Batna'. Uspakajamy: wokalista nie odgryza głów nietoperzom podczas koncertów - bo i takie sugestie się zdarzały " - zapewnia zespół.

Połączenie rockowej muzyki z nieukrywanym metalowym zacięciem i przemyślanymi tekstami sprawiły, że już rok później zespół został zwycięzcą Antyfestu Antyradia, otrzymując prestiżową "Złotą Kosę". Dzięki temu dostali szansę zagrania na Festiwalu Pol'and'Rock. Po koncercie, kiedy dzielili scenę z Nocnym Kochankiem, żartowali, że zapisali się na kartach historii koncertowych jako zespół, który najszybciej sprzątnął sprzęt ze sceny - zrobili to w dwie minuty. W 2022 roku w walce o "Złotego Bączka" zajęli trzecie miejsce. Zagrali też u boku zagranicznej legendy Soulfly.

Zespół BATNA tworzą: Marcin Zmorzyński (wokal), Łukasz Biedroń (gitara prowadząca), Łukasz Pierwoła (gitara rytmiczna), Robert Dąbrowski (gitara basowa) i Dominik Hulbój (perkusja).