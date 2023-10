Gwiazdy przeciwko hejtowi. "Złe słowa mają siłę"

Hejt najczęściej dotyka młodych ludzi, którzy nie do końca potrafią sobie z tym zjawiskiem poradzić. Klip do utworu "Złe słowa" w dosłowny sposób przedstawia konsekwencje hejtu.

Do udziału w projekcie "Nie hejtuj - Złe słowa mają siłę" zostali zaproszeni: Tomasz "Lipa" Lipnicki, który brał również gościnny udział w nagraniach samego utworu, Mistrz Świata w boksie - Krzysztof "Diablo" Włodarczyk, Kabaret Młodych Panów oraz zespoły Łydka Grubasa i Łzy. "My artyści spotykamy się z hejtem na co dzień, musieliśmy nauczyć się z nim walczyć. I nie dać się sprowokować" - podkreślają.

"To nie jest tak, że chcemy nagle zrobić szum ‘Patrzcie, walczymy z hejtem’. Chcemy tylko przypomnieć, że ten problem jest, z roku na rok narasta i nie da się go zamieść pod dywan. 3 na 4 dzieciaków w szkole nie przyznaje się do tego, że są hejtowane. Kondycja psychiczna najmłodszej części społeczeństwa z roku na rok się pogarsza. Zaczyna się od okaleczania, izolowania od innych, a kończy się na próbie samobójczej. W Polsce miesięcznie dochodzi do około tysiąca prób samobójczych dzieci w różnym wieku, z czego setka doprowadza do najgorszego. Hejt już nie jest tylko zjawiskiem, który rozgrywa się na ekranach komputerów. Spotykamy się z nim w życiu codziennym, w pracy, szkole, na ulicy, w życiu towarzyskim. Należy też przypomnieć, że hejt jest przestępstwem, za które grozi kara więzienia" - zaznaczają pomysłodawcy akcji.

W akcję zaangażowała się również Fundacja 1300 gramów, z jej prezesem Stanisławem Wengerskim na czele. Wengerski w teledysku odgrywa najtrudniejszą z ról - wcielił się w hejtera, ale, jak sam powiedział, "lubi wyzwania". W klipie wzięły udział również osoby, które zmagają się z hejtem na co dzień, ze względu na wygląd, orientację lub poglądy. Każda z nich opowiedziała nam swoją historię i wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się na udział w tym projekcie. Na ekranie możecie poznać m.in. Kamila, Teresę, Justynę oraz Joannę.

Clip BATNA ZŁE SŁOWA - ft. Tomasz "Lipa" Lipnicki

Pomysł na klip wyszedł od menedżerki zespołu BATNA, która od kilku lat walczy z hejtem, organizując co roku festiwal Rock Trendy, działający pod hasłem "STOP Hejtowi. Stop przemocy w internecie". Podczas serii koncertów artyści wraz z publicznością próbują pobić rekord w zrobieniu największego selfie z pozytywnym przekazem.

Klip do "Złych słów" można już zobaczyć w sieci. W całości został zrealizowany przez Filipa Mojżysza. Swoją cegiełkę wideo dołożył również Dariusz Węglarski. "Do zrobienia hałasu wokół naszego projektu zaprosiliśmy również wszystkich fanów, żeby było nas jak najwięcej i żeby jak najgłośniej powiedzieć NIE dla hejtu!" - dodaje zespół BATNA.

Dodatkowo, BATNA już za dwa tygodnie wypuści najnowszy singel o tytule "Burn Inside". Premiera rozpocznie jesienną trasę zespołu pod hasłem "FREAK TOUR".