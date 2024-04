Następca debiutu "Wings Of Chains" z 2016 roku będzie pierwszym albumem heavy / speedmetalowego tria z Richmond w stanie Wirginia w barwach niemieckiej Nuclear Blast Records. Premierę "Under The Crooked Claw" zaplanowano na 17 maja (CD, na winylu, cyfrowo).

Za nagrania odpowiadali Arthur Rizk (także miks) i Yavé Rust. Masteringiem zajął się znany z Toxic Holocaust Joel Grind. Okładkę przygotowali Brandon Holt i Margaret Rolicki. Autorem otwierające album intro "Una Torcia Illumina Il Cielo" jest włoski muzyk i kompozytor Fabio Frizzi (częsty współpracownik mistrza horrorów, reżysera Lucio Fulciego).



Przypomnijmy, że Bat tworzą dwaj członkowie Municipal Waste, czyli grający na basie wokalista Ryan Waste i gitarzysta Nick Poulos, którym od 2019 roku towarzyszy perkusista Chris Marshall.

Wideoklip do singla "Streetbanger" z drugiego longplaya Bat możecie zobaczyć poniżej:

Wideo BAT - Streetbanger (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Wcześniej wypuszczono teledysk do pierwszego singla "Rite For Exorcism".



Bat - szczegóły płyty "Under The Crooked Claw" (tracklista):

1. "Una Torcia Illumina Il Cielo"

2. "Vampyre Lore"

3. "Rite For Exorcism"

4. "Streetbanger"

5. "Just Buried"

6. "Warshock"

7. "Horror Vision"

8. "Battered"

9. "Revenge Of The Wolf"

10. "Marauders Of Doom"

11. "Electric Warning"

12. "Bastardized Force"

13. "Final Strike".