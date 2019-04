Bartek Wrona o wierze w lepsze jutro: Nowa piosenka "Zły sen"

Poniżej możecie posłuchać piosenki "Zły sen" Bartka Wrony, wokalisty znanego niegdyś z boysbandu Just 5.

Autorem tekstu piosenki "Zły sen" jest sam Bartek Wrona.



"Każdy kiedyś przeżył chwile zwątpienia, bezsilności, strachu czy nawet depresji, ale przecież chcemy o tym zapomnieć, wyrzucić z głowy gniew, zacząć nowy rozdział w swoim życiu i uwierzyć, że wszystko będzie dobrze, że to co było, to był tylko zły sen, którego już nie chcemy pamiętać" - opowiada wokalista pamiętany z boysbandu Just 5.

"Piosenka skłania do przemyśleń i wiary w lepsze jutro" - czytamy.

Solowa dyskografia Wrony obejmuje cztery płyty: "Zapomniałaś" (2001), "Jedna na milion" (2005), "25" (2007) i "Póki mamy siebie" (2010).



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bartek Wrona - "Zły sen" materiały prasowe