Barbra Streisand ostro o Donaldzie Trumpie. "Ani mądrości, ani charakteru"

Barbra Streisand, przy okazji zbierania pieniędzy na komitet wspierający Joe Bidena, powiedziała, co myśli o Donaldzie Trumpie.

Joe Biden to największy konkurent aktualnego prezydenta USA. Według doniesień ma realne szanse na wygraną w zbliżających się wyborach prezydenckich.

Barbra Streisand odniosła się m.in. do pandemii koronawirusa. W Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 2 miliony przypadków, a ponad 115 tysięcy osób zmarło.



Piosenkarka o tak tragiczne wyniki oskarża Donalda Trumpa. "Ten lekkomyślny człowiek nie ma mądrości ani charakteru, aby przewodzić narodowi. Gdyby zaufał ostrzeżeniom i działał szybciej i skuteczniej, ofiar pandemii mogłoby by znacznie mniej" - skomentowała.

"Nie stać nas na kolejne cztery lata podziałów, wojen i kłamstw" - dodała.



"To porządny mężczyzna z otwartym sercem i empatią, której teraz tak bardzo potrzebujemy" - mówiła natomiast o Joe Bidenie.

