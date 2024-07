Sukces Dawida Podsiadło nie ogranicza się jedynie do sfery artystycznej. Jego popularność przekłada się na ogromne zainteresowanie koncertami, co z kolei generuje imponujące przychody. Czy to oznacza, że Podsiadło jest nie tylko królem polskiej sceny muzycznej, ale i finansowym potentatem? Wszystko wskazuje na to, że tak.