"Co roku wybitni polscy artyści oddają hołd swoim mamom, dzieląc się wspomnieniami z okresu dzieciństwa. Nie zabraknie również anegdot i życzeń. Wydarzenie ma niepowtarzalny klimat i tradycję, w myśl której na widownię zapraszane są Mamy z województwa kujawsko-pomorskiego. W tym roku udział w koncercie zapowiedziało około sześć tysięcy pań!" - zapowiadała TVP widowisko "Nie ma jak u Mamy".



Swoje przeboje i ulubione piosenki swoich mam zaśpiewali: Andrzej Piaseczny, Majka Jeżowska, Krzysztof Cugowski, Sonia Bohosiewicz, Audiofeels, Kasia Kowalska, Dominik Dudek, Leon Olek oraz Dominika Dobrosielska, pochodząca z województwa kujawsko-pomorskiego laureatka "Szansy na sukces. Opole 2024", która wystąpi podczas koncertu "Debiuty" na rozpoczynającym się w piątek Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

W programie koncertu znalazły się takie utwory, jak m.in. "A ja wolę moją Mamę", "Radość najpiękniejszych lat", "Lubię wracać tam gdzie byłem", "Byłaś serca biciem" i wiele innych.

Barbara Kurdej-Szatan znów w TVP

W podwójnej roli prowadzących i śpiewających wystąpiło małżeństwo Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan, którzy wspólnie wykonali "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał" grupy Skaldowie oraz "Opowiadaj mi tak" z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego. Artystom na scenie towarzyszyła Kukla Band pod kierownictwem Zygmunta Kukli.

Dla niedawnej uczestniczki programu "Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi" w Polsacie był to powrót do TVP w roli prowadzącej. Z publicznym nadawcą pożegnała się w atmosferze skandalu. Najpierw straciła pracę w "The Voice of Poland" - nieoficjalnie przyczyną było poparcie dla społeczności LGBT+. Pod koniec 2021 r. została zwolniona z popularnego serialu "M jak Miłość" po jej wulgarnych komentarzach na temat Straży Granicznej. Rok później sąd oficjalnie umorzył sprawę, w której Kurdej-Szatan była oskarżona o znieważenie funkcjonariuszy SG.

TVP wówczas oficjalnie broniło zmian w programie koniecznością odświeżenia formatu.

"Oferta programów rozrywkowych wymaga niezbędnej dynamiki. Dbamy o to, by zaskakiwać i intrygować naszych widzów, ale także myślimy o ich przyzwyczajeniach. Zmiany w programach mają na celu utrzymanie dotychczasowych odbiorców oraz przyciąganie nowych widzów. Dotyczy to również kwestii obsady prowadzących. Panią Kurdej-Szatan nadal można oglądać w serialu 'M jak miłość', a w przyszłości mamy nadzieję, że będzie obecna również w innych produkcjach TVP" - przekazano w tamtym czasie w komunikacie przesłanym "Super Expressowi".



Barbara Kurdej-Szatan w roli współprowadzącej "The Voice of Poland" pracowała w latach 2016 - 2018. Prowadziła też dwie pierwsze edycje "The Voice Kids". W mediach pojawiają się nieoficjalne wciąż informacje, że śpiewająca aktorka może powrócić do "The Voice of Poland".

"W końcu koniec tej blokady", "Serce rośnie jak się na was patrzy, pani Basiu serdeczności", "Nareszcie jest normalnie" - czytamy w komentarzach na oficjalnym profilu "Bądźmy razem TVP" w mediach społecznościowych.

"Powroty, powroty :D Wspomnienia, piękne dźwięki" - napisała z kolei Barbara Kurdej-Szatan na Instagramie.