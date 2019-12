Barbara Kurdej-Szatan prowadzącą Sylwestrową Moc Przebojów Polsatu 2019/2020

Uczestniczka "Tańca z gwiazdami" Barbara Kurdej-Szatan będzie jedną z prowadzących sylwestrowej imprezy Polsatu, która odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Jeszcze wiosną Barbara Kurdej-Szatan była prowadzącą "The Voice of Poland" i "The Voice Kids". W połowie roku pojawiła się informacja, że aktorka, wokalistka i tancerka rozstaje się z TVP.

Szybko odnalazła się w Polsacie - w "Dancing With the Stars. Tańcu z gwiazdami" w parze z Jackiem Jeschke dotarła do finału, zajmując drugie miejsce.

W Wigilię usłyszymy ją również jako jedną ze śpiewających gwiazd w "Kolędowaniu z Fundacją Polsat". Tuż potem Barbara Kurdej-Szatan zacznie przygotowania do największej dyskoteki w Polsce, czyli Sylwestrowej Mocy Przebojów 2019, którą na żywo poprowadzi wprost ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie.

Kto będzie towarzyszył Kurdej-Szatan? W jakich kreacjach się zaprezentuje? Tego dowiemy się już niebawem.

Na scenie Stadionu Śląskiego zaprezentują się m.in. Michał Szpak (trener "The Voice of Poland" w TVP), Sławomir z żoną Kajrą, Enej, Maciej Maleńczuk, Feel, Piersi, Ich Troje, Future Folk oraz gwiazdy sceny tanecznej i disco polo: Long & Junior, MiG, After Party, Defis oraz Miły Pan ( sprawdź! ).

W tym roku widzowie usłyszą również m.in. dwa polskie przeboje ostatnich 12 miesięcy: "Ona by tak chciała" Ronniego Ferrari (ponad 100 mln odsłon, sprawdź! ) i "Mama ostrzegała" grupy Daj To Głośniej (ponad 88 mln).

Zagranicznymi gośćmi podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów będą: znany z przebojów "Chihuahua" ( posłuchaj! ), "There Is a Party" i "Everybody" DJ BoBo, Layzee Fka Captain Jack ("Coco Jambo"), zespół La Bouche ("Be My Lover", "I Love to Love" ( sprawdź! ) i "Sweet Dreams (Ola ola e)" - posłuchaj! ) oraz czeski reprezentant na Eurowizję 2019 Mikolas Josef ("Acapella").



Aktorka prowadziła "The Voice of Poland" przez ostatnie trzy edycje. W programie tworzyła prezenterskie trio wraz z Tomaszem Kammelem i Maciejem Musiałem.

Kurdej-Szatan była też prowadzącą "The Voice Kids" od pierwszej edycji widowiska.