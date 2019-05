Banks wróciła z singlem "Gimme". Posłuchaj!

"Gimmie" to nowy singel Banks, amerykańskiej wokalistki i autorki tekstów. Numer zapowiada trzeci album artystki.

Banks zaprezentowała nowy singel /Michael Buckner /Getty Images

"'Gimme' to piosenka o otrzymywaniu tego, czego chcesz. Jest o świadomości tego, na co zasługujesz i mówieniu o tym głośno oraz bez przepraszania. Jestem gotowa, by pokazać nowy rozdział mojej kariery całemu światu" - opisuje nowy singel Banks.

Wokalistka stworzyła piosenkę wspólnie z Buddym Rossem (Frank Ocean, HAIM), a producencko połączyła siły z Hudsonem Mohawke (Kanye West, Drake) i BJ Burtonem (Bon Iver, Francis and the Lights).

To pierwszy materiał Amerykanki od czasu singla "Underdog" z 2017 roku.

Banks wydała do tej pory dwa albumy. Debiutowała w 2014 roku płytą "Goddess", a jej drugi album "The Altar" ukazał się w 2016 roku.

Posłuchaj utworu "Gimme":