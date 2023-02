Balaton Sound prezentuje kolejnych artystów. Kto zagra na festiwalu?

W tegorocznej edycji Balaton Sound pojawi się bardziej zróżnicowany line-up, eksplorujący szerszy zakres muzyki elektronicznej i sprowadzający najlepsze nazwiska z każdego gatunku na słoneczne brzegi jeziora Balaton na Węgrzech.

W 2023 roku główna scena będzie nadal gościć wielu DJ-ów EDM, w tym ogłoszonego właśnie headlinera i "ojca chrzestnego" muzyki tanecznej, Tiësto, który od dziesięcioleci znajduje się w czołówce najlepszych światowych DJ-ów. Inne nazwiska, które właśnie ogłoszono na głównej scenie, to holenderski duet Blasterjaxx i mistrz deep house Regard.

Fani undergroundowej sceny muzyki elektronicznej będą mogli nacieszyć się bogatym programem na wielu scenach, w tym BmyLake, gdzie jeden z najlepszych artystów muzyki elektronicznej od lat 90., londyńczyk Carl Cox zaprezentuje swoje legendarne miksy house i techno, tuż obok światowej liderki muzyki techno DJ w rankingu DJ Mag z 2022 r., Charlotte de Witte. Inne klasyczne supergwiazdy tego gatunku to Joseph Capriati, kijowski duet DJ Artbat, gwiazda DJ Mag Top 100 Adam Beyer i brazylijska potęga taneczna ANNA.

Nowa przestrzeń Dreher Soundclash będzie skupiać uwagę odbiorców po występach na głównej scenie, dzięki współpracy z Claptone's Masquerade, Q-dance, Rave Culture i Next Level.

Wideo Official Aftermovie - Balaton Sound 2022

Anna Filutás, kierownik projektu Balaton Sound, przyznaje: „Wraz zeszłorocznym powrotem zamknęliśmy 'erę COVID' i cieszyliśmy się, że wreszcie jesteśmy razem na parkiecie. Rok 2023 rozpoczyna nową erę dla Balaton Sound z bogatym i różnorodnym programem muzycznym, scenami i aktywnościami w ciągu dnia. Cieszymy się, że nasza reputacja wciąż rośnie dzięki line-up’owi na rok 2023, w którym znajduje się prawie 20 nazwisk z listy Top 100 najlepszych DJ-ów".

Pełny, dotychczas ogłoszony line-up: Adam Beyer, Agents of Time, Alle Farben, Amémé, Anfisa Letyago, ANNA, Argy, Artbat, AXMO, Armin Van Buuren, Blasterjaxx, Carl Cox, Cera Khin, Charlie Sparks, Charlotte de Witte, Claptone, Clara Cuvé, Coeus, Dimension DJ set, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Dubfire, Dubvision, Enrico Sangiuliano, Ferreck Dawn, Fred Lenix, Giolì & Assia live, Goodboys, Hardwell, Indira Paganotto, Joel Corry, Joris Voorn, Joseph Capriati, Justus, KSHMR, Kungs, Layla Benitez, Ofenbach, Matroda, Olly James, Pan-Pot, Parfait, Philipp Straub, Ran-D, Rebelion, Regard, Riton, Sam Paganini, Satori live, Sébastien Léger, Sefa, Sound Rush, Sub Zero Project, Sullivan King, Tchami, Tiësto, Tinlicker live, TNT, Regard, W&W, Will Sparks, Villain, Vini Vici, Yves V.

Balaton Sound 2023 - kiedy się odbędzie?

Balaton Sound to jeden z największych elektronicznych festiwali plażowych na świeżym powietrzu w Europie. Odbywa się corocznie od 2007 roku, na południowym brzegu jeziora Balaton na Węgrzech, oferując występy na żywo oraz DJ-ów z całego świata, od talentów undergroundowych po bardziej popularne nazwiska.

Balaton Sound 2023 odbędzie się nad jeziorem Balaton na Węgrzech od 28 czerwca do 1 lipca.